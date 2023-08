Črna na Koroškem / »Najprej pričakujemo pomoč ljudem«

Županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak meni, da je že zdaj potrebna sanacija, predvsem mostov, ki povezujejo hiše s svetom

V Črni na Koroškem je odpravljanje posledic naravne nesreče v polnem teku. Počasi se prebijajo do prometno še odrezanih zaselkov, ponekod vodo že imajo, rešujejo kanalizacijsko omrežje. Kraj bo danes obiskala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, od katere po besedah županje Romane Lesjak pričakujejo pomoč, ki jo potrebujejo.

"Pričakujemo, da bomo dobili sredstva za to, da bomo lahko vzpostavili nazaj ceste, infrastrukturo. Predvsem pa najprej pričakujemo pomoč ljudem," je danes pred obiskom za STA dejala županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak. Predsednica Evropske komisije se v Sloveniji danes mudi na povabilo predsednika vlade Roberta Goloba, ogledala pa si bo posledice poplav tudi drugod po državi.

Odstranjevanje posledic naravne nesreče se, odkar je po petkovi ujmi nato konec tedna uspel preboj v poplavljeno in razrito Črno, izvaja v polnem zagonu. Poleg domačinov pomoč zagotavljajo gasilci od drugod, vojska, podjetniki s težko mehanizacijo in številni drugi. Od nedelje je vzpostavljena tudi helikopterska pomoč do kraja.

"Pravzaprav lahko rečem, da smo zadovoljni s tem, kar je bilo doslej opravljenega, je pa ogromna škoda, tako pri ljudeh kot tudi na komunalni infrastrukturi," je dejala Lesjak. Danes se še prebijajo do prometno odrezanih zaselkov. Pravkar odpirajo pot proti Bistri, županja pa upa, da bodo v dnevu ali dveh imeli toliko urejene ceste, da se bodo lahko prebili do vseh lokacij v občini.

"Lahko samo rečem, da so opravili ogromno dela in da je pravzaprav zdaj že potrebna sanacija, predvsem mostov, ki povezujejo hiše s svetom," je dodala. Elektriko že imajo v občini, prav tako na nekaterih območjih vodo, ne pa še povsod. Županja upa, da bo v dnevu ali dveh tudi to urejeno. Rešujejo tudi kanalizacijo.

Pomoči imajo veliko, trenutno pa, kot je dejala, najbolj potrebujejo delovna oblačila, velike metle, lopate, samokolnice, kante oz. posode za pretakanje goriva, čistila, pa tudi nogavice, spodnje dele trenirk in podobno.

Dobrodošla je tudi pomoč prostovoljcev. Mnogi so v Črno že prišli in so kar sami pristopili do ljudi, do hiš in začeli z delom. "Edino, kar je prav, je, da se javijo v štabu, da imamo kontrolo nad ljudi, da se ne bi slučajno karkoli zgodilo brez vednosti z enega mesta," je dejala županja.

Na območju občine Črna pomaga tudi okrepljena ekipa 20 gorskih reševalcev, ki je tja prispeli v torek zjutraj. Gorski reševalni službi Koroške, ki je v poplavah izgubila prostore, opremo in vozila, so pripeljali nekaj reševalne opreme, predvsem pa so priskočili na pomoč pri oskrbi in evakuaciji prebivalcev.

"Naše ekipe so v Črni na Koroškem pregledale vse nedostopne višje ležeče terene, ki so ostali odrezani od dostopa do oskrbe. Peš in tudi s helikopterji Slovenske vojske ter madžarskimi helikopterji smo jim odnesli vsa potrebna zdravila, vodo, hrano, oblačila, gorivo, agregate in se trudili širiti pogum in upanje, kljub težkih razmeram," so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije.

Med drugim so pomagali noseči mamici in njenim otrokom, ki so jih s pomočjo helikopterja evakuirali iz ogroženega in nedostopnega terena, da bodo lahko na varnem v prihodnjih dneh počakali na prihod novega družinskega člana.

Evakuirali so tudi nekaj drugih oseb, ki so potrebovale nujno pomoč zdravnika. "Dotaknila pa se nas je tudi zgodba starejše gospe, ki ni želela zapustiti svojega doma. Po dobri uri prepričevanja je le pristala na polet s helikopterjem Slovenske vojske," so še sporočili gorski reševalci.

Polovica omenjene ekipe gorskih reševalcev ostaja na Koroškem tudi danes, ko bo skupaj z ostalimi reševalnimi službami nadaljevala delo, so še navedli.

