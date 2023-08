»Pomembno je, da si preživel!« ni primerna tolažba človeku, ki je utrpel izgubo

IZJAVA DNEVA

"O psiholoških težavah trenutno bolj verjetno razmišljajo vsi tisti, ki so okoli prizadetih, kot pa oni sami. Pomembno je, da damo zelo jasno vedeti, da smo jim na voljo, to je največ, kar lahko storimo za nekoga v stiski. Da povemo, da smo jim na voljo, da jim damo jasno vedeti, da bomo pomagali in jih podpirali pri tem, za kar nas prosijo. Pomembno je, da pri tem nismo preveč vztrajni in vsiljivi, da ne kličemo 150-krat na dan z vprašanji 'Kako si?', 'A ti kaj manjka?' Da se izogibamo pretiranemu svetovanju, kaj bi bilo dobro narediti."

"Ključno je, da sledimo prizadetemu človeku, njegovim potrebam, predvsem pa je dobro, da zna okolica pri prizadetem posamezniku zagotavljati vsaj nekaj normalnosti. Da jim na primer pripravimo topel obrok, da poskrbimo za njihove otroke, da si lahko oddahnejo, da sledimo temu, o čemer se prizadeti posameznik sploh želi pogovarjati v nastali situaciji. Predvsem pa se izogibajmo stavkom, ki bolje delujejo na nas kot pa na njih, v smislu 'Saj bo vse v redu, vse se bo uredilo …' ali pa 'Pomembno je, da si preživel!'. To so bolj stvari, ki dajo boljši občutek nam, prizadetemu posamezniku pa povzročajo le še dodatno težo. Tem floskulam se izogibajmo, generalno jih opuščajmo, kadar je nekdo v težavah. Bolje je reči: Glej, sploh si ne morem predstavljati, v kakšnih težavah si trenutno. Kakor koli ti lahko pomagam, tu sem."

(Številni ljudje so se v teh dneh znašli v nezavidljivem položaju, izguba imetja in domovanja velja za eno največjih psiholoških stisk pri posamezniku, psihološke travme aktualnih dogodkov ni za podcenjevati, pravi klinična psihologinja Ivna Bulić, ki je spregovorila v intervjuju za Val 202)