Poplave / Reke ostale skoraj brez rib

Voda z velikim tokom je ubila večino rib, tiste, ki so se umaknile ob stran, pa so ostale na poljih in tam poginile

Reke na območjih, ki so jih v zadnjih dneh prizadele poplave, bodo ostale skoraj brez rib, so za STA povedali v Ribiški zvezi Slovenije. Voda z velikim tokom je po njihovih besedah ubila večino rib, tiste, ki so se umaknile ob stran, pa so ostale na poljih in tam poginile. Ko se je voda nekoliko umaknila, so jih del s pomočjo mrež lahko rešili.

Poleg tega so ribe poginile, ker jim je v škrge prišla kalna voda. Poginilo pa je tudi veliko mladih ribic, ki se niso znale umakniti, je povedal predsednik zveze Miroslav Žaberl.

Zaradi poplav je v reke prišla kanalizacija, prav tako se je vanje iztekala nafta iz različnih cistern, ki jih je voda odnesla iz hiš. "Vse to vpliva na ribje življenje. Zaenkrat še ne vemo, ali bodo te ribe užitne ali ne," je dejal. Kot je dodal, vsekakor "to ni dobro niti za vodotok niti za ribe".

"Škode, ki jo imajo naši ribiči zaradi izpraznjenih vodotokov, ni mogoče oceniti."



Miroslav Žaberl,

Ribiška zveza Slovenije

Kjer bo mogoče, bodo ribe znova naselili. Postrvi, ki jih gojijo umetno, bodo tako lahko prestavili v reke iz ribogojnic. Pri tistih vrstah, ki jih ne gojijo, denimo pri platnici in podustu, pa bo treba počakati, da narava sama poskrbi za obnovo. Čakati bo treba najmanj tri leta.

"Škode, ki jo imajo naši ribiči zaradi izpraznjenih vodotokov, ni mogoče oceniti," je poudaril. Vplivi pa se bodo po njegovih navedbah odrazili tudi v ribiškem turizmu. Lahko pa bodo ocenili škodo, ki so jo poplave povzročile objektom ribiških družin.

Ribiči po Žaberlovih navedbah pričakujejo, da bo država prisluhnila njihovim predlogom in jih bo za dlje časa oprostila plačila koncesnin in vodnega povračila. Prav tako želijo, da jim bo finančno pomagala pri obnovi ribiških objektov in naseljevanju rib v izpraznjene vodotoke. Sami pa bodo še naprej dejavno sodelovali pri odpravljanju posledic zaradi poplav, je zagotovil.