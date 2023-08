Mednarodna pomoč okoljskih aktivistov

V Slovenijo prihaja tudi Luisa Neubauer, ena izmed vodilnih okoljskih aktivistk na svetu

Luisa Neubauer, ena izmed vodilnih aktivistk v gibanju Fridays for Future (Petki za prihodnost)

© WikiCommons

Po katastrofalnih poplavah v Slovenijo prihaja mednarodna zasedba gibanja Fridays for Future (Petki za prihodnost). Mladi aktivisti iz Avstrije in Nemčije bodo v Slovenijo prišli na pomoč pri odpravljanju posledic poplav, v petek pa bodo imeli na Prešernovem trgu novinarsko konferenco.

Gibanje Fridays for Future je nastalo leta 2018, ko je podnebna aktivistka Greta Thunberg pred švedskim parlamentom tri tedne pred volitvami vsak dan od politike zahtevala resnejše spopadanje z okoljsko krizo. Danes je vodilna svetovna okoljska aktivistična organizacija, ki jo sestavljajo in vodijo mladi. Zasedba avstrijskih in nemških aktivistov bo šla na prizadeta območja, kjer bo pomagala pri odpravljanju škode, prinesla pa bo tudi nekaj nujne opreme, ki jo trenutno v Sloveniji primanjkuje.

V Slovenijo bo prišla tudi Luisa Neubauer, ena izmed vodilnih aktivistk v gibanju Fridays for Future. Sedemindvajsetletna Nemka je v gibanju aktivna od leta 2019, kjer se zavzema za upoštevanje Pariškega podnebnega sporazuma in zagovarja odrast. Je tudi članica nemških Zelenih in avtorica večih knjig in publikacij na temo okoljske krize in aktivizma.

Mednarodna zasedba Fridays for Future bo imela v petek, 11. avgusta, ob 12. uri na Prešernovem trgu novinarsko konferenco, kjer bodo Evropsko unijo (EU) pozvali, da naj se ne ukvarja le z državami centra, temveč naj svojo skrb preusmeri tudi na evropsko periferijo in se okoljskih problemov loti celovito.

