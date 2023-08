Solidarnost ni nekaj samoumevnega

IZJAVA DNEVA

"So stvari, ki se jih ne pozabi. Solidarnost preuredi spomine. Ko si pomagata sprta soseda, razbremenjujeta prihodnje generacije. Ko si pomagajo nacije, med katerimi ni zaupanja, so strahovi manjši. Ko si pomagajo tujci, strah, da prinašajo okužbe, kriminal in nemoralo, zbledi. Solidarnost ni nekaj samoumevnega."

(Komentator in urednik Sobotne priloge Ali Žerdin v kolumni za časnik Delo)