Jazzinty 2023 / Pričetek festivala in glasbene delavnice

Na delavnici bodo vnovič gostili najvidnejša imena domačega in tujega sodobnega jazza

V Novem mestu se danes začenja 23. mednarodna jazzovska delavnica s spremljajočim festivalom Jazzinty, na kateri pričakujejo nekaj manj kot 50 udeležencev iz 13 držav, največ evropskih. Potekala bo do vključno sobote. Prireditelji Jazzintyja iz Zavoda Novo mesto bodo na festivalu podelili nagrado jazzon za najboljšo slovensko jazzovsko skladbo.

Strokovna komisija Jazzintyja je jazzona za skladbo Catharsis letos dosodila pianistu Maticu Štembergerju.

Na delavnici bodo vnovič gostili najvidnejša imena domačega in tujega sodobnega jazza. Temelj letošnje delavnice z geslom Preteklost je prihodnost je ljudska glasba v sodobnem jazzu, je umetniški vodja Jazzintyja Domen Bohte povedal za STA.

S takšno zasnovo se približujejo svetovnim smernicam in gradijo glasbeni most med preteklostjo in tradicijo ter sodobnostjo in prihodnostjo. Pestrost ljudske glasbe z raznih koncev sveta pa se v tej zasnovi tesno prepleta s sodobno tehnologijo in glasbo, je pojasnil.

Programe Jazzintyja bodo oblikovali izbrani mentorji, mednarodno uveljavljeni glasbeni pedagogi in glasbeniki z različnih evropskih glasbenih akademij, pa tudi iz New Yorka.

Med letošnjimi mentorji so Fuensanta Mendez - petje, Jason Lindner - klavir in klaviature, Pedro Martins - kitara, Arthur Hnatek - bobni, Panagiotis Andreou - bas kitara, Hayden Chisholm - saksofon, Igor Matković - trobenta, in Nina Virant ter Jaka Arh - spoznavanje jazza.

Delavnica Jazzinty obsega enotedensko glasbeno izobraževanje oziroma akademijo, odprto za vse, ki jih zanimata improvizacija in jazz, in to ne glede na glasbilo ali predznanje.

Strnjen enotedenski pedagoški program na najvišji ravni poteka od osnovne, napredne in vse do poklicne ravni. Poudarjena sta individualno delo in spodbujanje osebnega glasbenega izraza. Udeleženci imajo možnost glasbenega ustvarjanja v mednarodnih tako imenovanih kombo zasedbah, ki jih mentorji glede na glasbeno znanje posameznikov sestavijo pred začetkom delavnice.

Delavnico spremlja Festival Jazzinty. Vse večere bo potekal na ploščadi pred Kulturnim centrom Janeza Trdine. Za drevi so napovedali nastop Fuensante Mendez in Nine Virant ter Garda Nilssena. V torek bo sledil nastop zasedbe KGBL, Kristijan Krajnčan pa bo predstavil projekt Zabučale gore. V sredo bodo najprej podelili omenjeno nagrado jazzon, nato bo nastopil kvartet Jason Lindner, Arthur Hnatek, Panagiotis Andreou in Pedro Martins.

V četrtek bo večer začela hrvaška zasedba Dunjaluk, s solističnim nastopom ga bo končal pianist Bojan Z. oziroma Bojan Zulfikarpašić. Za petek spored napoveduje nastopa zasedb Drumbooty - Manivi in Baba 'n' Dica. Festival bodo v soboto končali z zaključnim nastopom udeležencev delavnice.

Po podatkih prirediteljev se je novomeške glasbene delavnice Jazzinty v zadnjih 22 letih udeležilo skupaj nekaj več kot 1000 jazzovskih navdušencev z vsega sveta, festivalski program pa je popestril avgustovske večere nekaj več kot 10.000 obiskovalcem. Festival in delavnico zadnja leta pripravljajo v okrilju občinskega Zavoda Novo mesto.

