Dan solidarnosti / Na terenu okoli 12.000 ljudi

Izdanih je bilo 90 delovnih nalogov za skupine, ki so štele od 30 do več kot 100 oseb

14. avgust 2023, dan solidarnosti

Po podatkih poveljnika regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandija Curka je bilo danes na terenu med 11.000 in 12.000 ljudi, ki so se prijavili preko aplikacije Poplave 2023. Izdanih je bilo 90 delovnih nalogov za skupine, ki so štele od 30 do več kot 100 oseb, je na novinarski konferenci naštela direktorica Ukoma Petra Bezjak Cirman.

Poleg tega je danes pri čiščenju in sanacijah prizadetih območij sodelovalo še približno 2000 ljudi, ki imajo na teh območjih objekte, ali so njihovi sorodniki in prijatelji. Tudi te namreč prosijo, da se prijavijo v aplikacijo, da ne bi imeli težav na vstopnih točkah v prizadete regije, je pojasnila direktorica Urada vlade za komuniciranje (Ukom) Petra Bezjak Cirman.

"Zagotovo bo pomoč na teh območjih potrebna dlje časa, morda tudi leta, tako da si vsi želimo, da bomo pri zagotavljanju pomoči uspešni," je dodala.

