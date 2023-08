Evropski znanstveni novinar leta 2023 / Slovenska novinarka med finalisti za nagrado

Novinarka in urednica portala STAznanost Lea Udovč je opravila več intervjujev z nekaterimi najvidnejšimi imeni v znanosti, in sicer z Nobelovimi nagrajenci, kot so Stanley Whittingham, John C. Mather in Rainer Weiss, "očetom interneta" Vintonom Cerfom ter astronavtom Chrisom Hadfieldom

Evropska zveza za znanstveno novinarstvo je razkrila imena novinarjev, ki so se uvrstili v ožji izbor za nagrado za evropskega znanstvenega novinarja leta 2023. Med tremi finalisti je tudi novinarka in urednica portala STAznanost Lea Udovč. Zmagovalca bodo razglasili 25. oktobra v nemškem Freiburgu.

Nagrada, ki jo podeljuje Evropska zveza za znanstveno novinarstvo (European federation for science journalism - EFSJ) ob podpori podjetja Elsevier, priznava in spodbuja odličnost in inovacije na področju znanstvenega novinarstva po vsej Evropi. Nominacije prispevajo nacionalna in regionalna združenja znanstvenih novinarjev in posamezniki.

Letošnje prijave so prišle iz celotne EU in širše, ocenjevalno komisijo pa so sestavljali ugledni predstavniki stroke iz različnih držav in s strokovnim znanjem na različnih področjih znanstvenega novinarstva.

V ožji izbor za prestižno nagrado sta se poleg Lee Udovč iz Slovenske tiskovne agencije (STA), ki jo je za nagrado nominiralo Združenje znanstvenih novinarjev iz Jugovzhodne Evrope (Balkan Network of Science Journalists), uvrstila še novinar in urednik madžarskega portala Telex.hu Daniel Bolcso ter znanstvena novinarka pri nizozemskem časopisu NRC Niki Korteweg.

Lea Udovč je novinarka in urednica portala STAznanost ter vodja video servisa STA. Že več kot osem let se posveča poročanju s področja znanosti. Svoj novinarski repertoar je razširila s pisanjem daljših člankov in tedenskih reportaž, ko je delala pri mediju N1 Slovenija. Z leti se je Lea začela intenzivno ukvarjati tudi z video vidikom novinarske produkcije, zaradi česar je postala vodja novoustanovljenega video oddelka STA.

Njeno novinarsko delo obsega intervjuje in poglobljene zgodbe o različnih temah, od medicine, astrofizike, tehnologije, energije, nevroznanosti, okolja, biologije do zgodovine, geografije in spola. Opravila je več intervjujev z nekaterimi najvidnejšimi imeni v znanosti, in sicer z Nobelovimi nagrajenci, kot so Stanley Whittingham, John C. Mather in Rainer Weiss, "očetom interneta" Vintonom Cerfom, astronavtom Chrisom Hadfieldom itd.

Leta 2018 je bila med nominiranci za izbor evropskega znanstvenega novinarja, prejela pa je tudi nacionalno nagrado Čuvaj/Watchdog za dosežke mladih novinarjev, ki jo podeljuje Društvo novinarjev Slovenije. V zadnjem času svoje znanje prenaša na mlajše generacije kot gostujoča predavateljica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in Mednarodni podiplomski šoli Instituta Jožef Stefan.

Zmagovalec ter drugo in tretjeuvrščeni bodo razglašeni na slovesnosti 25. oktobra 2023 v okviru srečanja nemškega združenja znanstvenega novinarstva v Freiburgu v Nemčiji.

Nagrado je leta 2014 ustanovilo Britansko združenje znanstvenih piscev, od leta 2020 pa jo organizira Evropska zveza znanstvenega novinarstva. Prejšnji zmagovalci so prihajali iz Hrvaške, Nemčije, Slovenije, Španije, Rusije, Nizozemske in Združenega kraljestva.