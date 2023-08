Nevihta / Porast hudournikov, toča in plazovi

Območje občine Zreče, Vitanj in Slovenskih Konjic je danes popoldne zajela močna nevihta z nalivi in ponekod s točo

Območje občine Zreče, Vitanj in Slovenskih Konjic je danes popoldne zajela močna nevihta z nalivi in ponekod s točo. Po besedah župana Zreč Borisa Podvršnika je v pol ure povzročila porast hudournikov in plazove. "Zaradi plazov je zaprtih nekaj cest. Plaz ogroža tudi stanovanjsko hišo," je župan povedal za STA.

"To je bila nevihtna celica, ki se je kar vrtela v tem območju med Loško Goro, Padeškim vrhom in Skomarjem. V pol ure je bila toča, voda je odnesla nekaj škarp in ogroža nekaj mostov. Zdaj rešujemo hiše in garaže, da ne teče vanje," je še povedal župan.

Boris Podvršnik,

župan Zreč

Iz dnevnega poročila centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje izhaja, da so meteorne vode po nevihti, ki je zajela poleg Zreč še območji Vitanj in Slovenskih Konic, zalile stanovanjske in druge objekte ter cestišča. Zaradi razmočenega terena so se sprožili štirje zemeljski plazovi. "Regijski center za obveščanje Celje je zabeležil 13 dogodkov. Gasilci petih prostovoljnih društev so črpali vodo iz objektov, čistili naplavine na cestiščih in cestne propuste ter sanirali zemeljske plazove," so zapisali.

Zaradi nanosov plazov je bila danes nekaj časa neprevozna tudi cesta iz Zreč na Roglo med Boharino in Padeškim Vrhom, so pojasnili na Policijski upravi Celje.

Na Agenciji RS za okolje (Arso) pojasnjujejo, da na območju nimajo merilnega mesta, zato nimajo točnejših podatkov o količini padavin. Nevihte, ki se danes pojavljajo v severni polovici Slovenije, so omejenega značaja, zato lahko na manjšem območju pade večja količina padavin, kar lahko privede do porasta hudournikov in posledično plazov.