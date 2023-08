Prekmurci obeležujejo dan združitve z matičnim narodom

Dan združitve prekmurskih Slovencev kot državni praznik v Sloveniji obeležujemo od leta 2006

Prekmurci danes obeležujejo dan združitve z matičnim narodom. Osrednja regijska slovesnost bo letos v Hotizi. Slavnostni govornik bo minister za obrambo Marjan Šarec. Dan združitve prekmurskih Slovencev kot državni praznik, ki ni dela prost dan, v Sloveniji obeležujemo od leta 2006.

V organizaciji Kluba Prekmurcev v Ljubljani je proslava v sredo potekala na Prekmurskem trgu v Ljubljani. Slavnostni govornik je bil minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Državna proslava pa poteka vsako peto leto in bo znova prihodnje leto.

Vmesne, osrednje regijske proslave prekmurske občine pripravljajo same. Letošnja bo prvič potekala v občini Lendava, ki je tudi organizator. Slovesnosti se bodo udeležili svetovalki in svetovalec predsednice republike Tatjana Bobnar, Nataša Dolenc in Aleksej Skok, so sporočili iz urada predsednice Nataše Pirc Musar.

Garda Slovenske vojske pa bo v imenu predsednice položila venec k spomeniku narodnemu buditelju Jožefu Kleklu.

Praznik obeležujejo po celotnem Prekmurju. Mestna občina Murska Sobota ga bo obeležila s svečanostjo in polaganjem venca ob spomenik priključitve in združitve. Med drugim so ta dan obeležili tudi v Beltincih, kjer obeležujejo tudi občinski praznik in so imeli v ponedeljek slavnostno sejo občinskega sveta s podelitvijo priznanj. Naziv častni občan je prejel v Beltincih rojeni slovenski glasbenik Vlado Kreslin.

Državni praznik dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je spomin na dan, ko je Prekmurje po določilih pariške mirovne konference leta 1919 pripadlo takratni Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Prekmurski Slovenci so bili takrat po stoletjih znova združeni z matičnim narodom.

Ob koncu prve svetovne vojne je Prekmurje 12. avgusta 1919 zasedla jugoslovanska vojska, 17. avgusta pa je na množičnem ljudskem zborovanju v Beltincih oblast predala civilnemu upravitelju.