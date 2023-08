Fakultete / Začenja se drugi prijavni rok za vpis

Vpis v dodiplomske in enovite magistrske programe bo potekal do 25. avgusta

© Borut Peterlin

Na fakultetah se danes začenja drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske programe, ki bo potekal do 25. avgusta. Kandidati bodo obvestilo o tem, ali so bili sprejeti, dobili do 21. septembra. Vpis sprejetih v drugem roku pa se bo začel 22. septembra. Prosta mesta drugega roka so objavljena na portalu eVŠ.

Na visokošolskih zavodih se v drugem prijavnem roku na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prijave v prvem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov.

Prijavijo se lahko tudi tisti, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku oziroma so se iz njega izpisali do vključno 17. avgusta. Podatki o prostih mestih so objavljeni na portalu eVŠ, kjer morajo kandidati tudi oddati prijavo za vpis in na spletnih straneh visokošolskih zavodov.

Zaradi nedavnih poplav pa so javne univerze podaljšale rok vpisa za en mesec oziroma do 30. oktobra.

Na dodiplomski in enoviti magistrski študij je za bodoče študente za prihodnje študijsko leto na univerzah na voljo 19.792 vpisnih mest, na katerih je bilo v prvem prijavnem roku oddanih 14.524 prijav za vpis. Omejitev vpisa za slovenske in EU državljane pa je letos imelo 104 študijskih programov oziroma smeri.

V petek se začenja tudi drugi prijavni rok za vpis na višje šole in bo potekal do 31. avgusta. Rezultati bodo znani oz. kandidati pisno obveščeni 22. septembra, nato šole kandidate povabijo na vpis.

Trenutno še čakajo na uradne informacije, če bodo morda roki podaljšani zaradi izrednih razmer, so za STA sporočili iz Višješolske prijavne službe.

Od vseh 2449 prijavljenih kandidatov v prvem prijavnem roku na višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2023/2024 jih je 1946 izpolnilo pogoje za vpis. Od teh je sprejetih 1930 kandidatov, zavrnjenih pa 16. Vpisi v prvi letnik so možni še do torka. Sicer pa je za vpis v višje strokovno izobraževanje na voljo 11.800 vpisnih mest.

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni do četrtka na spletnih straneh višješolske prijavne službe Šolskega centra Celje in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.