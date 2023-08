Srednje šole / Jesenski izpitni rok mature

S pisnim izpitom iz maternega jezika se danes na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah začenja jesenski rok splošne in poklicne mature. K splošni maturi se je prijavilo 1092 kandidatov, ki bodo opravljali izpite iz 31 predmetov, poklicno maturo pa bo opravljalo 2560 kandidatov. Ustni izpiti bodo potekali do 1. septembra.

Prvič splošno maturo opravlja 432 kandidatov, 163 jo ponavlja v celoti, 420 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita. Drugi del izpitov opravlja 77 kandidatov, ki splošno maturo pišejo v dveh delih. Letos v jesenskem izpitnem roku 194 kandidatov izboljšuje oceno pri maturitetnem predmetu.

V četrtek bo izpit iz matematike, izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov pa bodo kandidati pisali od petka do 31. avgusta. Dijaki bodo z uspehom seznanjeni 15. septembra na šolah.

K jesenskemu izpitnemu roku poklicne mature pa se je prijavilo 2560 kandidatov s 135 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih. Šole bodo z uspehom na jesenskem roku poklicne mature kandidate seznanile 8. septembra.

Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 285 kandidatov, največ pri psihologiji, biologiji, sociologiji in matematiki.

Poletne ujme, ki so prizadele tudi nekatere šole, na izvedbo jesenskega roka mature ne bodo vplivale, so za STA pojasnili na Državnem izpitnem centru.

Danes je tudi zadnji dan za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih in dijaških domovih ter pri zasebnikih za prihodnje študijsko leto. Zaradi izjemnih okoliščin ob nedavni ujmi je pristojno ministrstvo rok za oddajo prošnje podaljšalo za teden dni. V ujmi prizadeti študenti so upravičeni tudi do dodatnih točk.