Slovenija / Poplave, toča in izpadi elektrike

Nevihte z močnimi nalivi, ki so zjutraj zajele Slovenijo, že povzročajo težave

Nevihte z močnimi nalivi, ki so zjutraj z zahoda zajele Slovenijo, povzročajo nekaj težav. Po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje so morali gasilci okoli poldneva posredovati zaradi poplav med drugim na območju Tolmina, Nove Gorice, Zagorja ob Savi, Laškega, Velenja in Celja. Z Obale so poročali o izpadih elektrike, iz Ajdovščine o toči.

Primorsko so prve nevihte z močnimi nalivi z zahoda zajele zjutraj. Okoli poldneva so z Agencije RS za okolje (Arso) sporočili, da se slovenski Istri od juga približuje izrazit nevihtni sistem, ki se bo v nadaljevanju pomikal proti severu. Nevihto so spremljali tudi močni sunki vetra in ponekod toča.

Na širšem območju Ajdovščine je sicer kratkotrajna, a kar velika toča povzročila nekaj škode, predvsem na osebnih vozilih, pa tudi nekaterih strehah. Poškodovanih je tudi več dreves, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko.

V Desklah v občini Kanal ob Soči hudourniška voda ogroža nekaj stanovanjskih objektov. Gasilci so že na terenu. Prav tako so gasilci posredovali ob podrtem drevesu na cesti v bližini Bodreža v občini Kanal ob Soči. V občini Tolmin pa voda ogroža poslovni objekt ter stanovanjsko hišo v naselju Gabrje, so še navedli.

Na Obali je voda poplavila nižje ležeča območja. Morje je med drugim prelilo izolski Veliki trg. Zaradi dežja je na koprskem Prešernovem trgu 30 centimetrov vode. Veter je na širšem območju lomil veje in premikal predmete. V Šmarjah pri Kopru je veter odnesel del strehe šolske stavbe. Na omejenih območjih je padala toča. Gasilci so na terenu, o škodi še ni podrobnih poročil.

Z Obale so po navedbah N1 poročali tudi o izpadih elektrike na območju Portoroža in Lucije. Brez elektrike so ostali tudi v Parecagu, na cestah je po poročanju domačinov ogromno vode. V Škofijah so se vozniki zaradi močnega naliva ustavili na cesti.

Najmočnejše nalive sicer vremenoslovci danes pričakujejo predvsem na območju med Snežnikom in Kamniško Savinjskimi Alpami.

Za severno polovico države, predvsem območja, ki so bila prizadeta že ob poplavah v začetku meseca, je Arso zaradi pričakovanih nalivov danes izdal opozorilo najvišje, rdeče stopnje. Zaradi verjetnosti močnih krajevnih neviht s točo je bilo opoldne izdano rdeče opozorilo še za jugozahod države. Za ostala območja ostaja v veljavi oranžno vremensko opozorilo.