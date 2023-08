Oranžno opozorilo / Možnost poplav na Koroškem, Savinjskem in zahodnem Štajerskem

Drava se še razliva in bo poplavljala tudi ponoči. Predvidoma bo narasla Mura, ki se bo razlivala znotraj protipoplavnih nasipov.

Agencija RS za okolje (Arso) je za danes izdala oranžno opozorilo za možnost poplav na Koroškem, Savinjskem in zahodnem Štajerskem, saj bo ponoči še oblačno s padavinami. Drava se še razliva in bo poplavljala tudi ponoči. Predvidoma bo narasla Mura, ki se bo razlivala znotraj protipoplavnih nasipov.

Reke in hudourniški vodotoki po državi, zlasti v Podravju in porečju Savinje, bodo ponoči še naraščali. Zaradi spremenjenih odtočnih razmer lahko reke in hudourniki v porečjih Meže in Savinje poplavljajo na neobičajnih območjih.

Po opozorilu Geološkega zavoda Slovenije obstaja povečana nevarnost nastajanja plazov tudi na območjih, ki do zdaj niso bila prizadeta. To velja za večji del Slovenije. Preventivno sta do preklica zaradi grozečih plazov še vedno zaprti državni cesti Dravograd-Ravne na Koroškem in Dravograd-Libeliče, kjer je plaz še posebej obsežen.

Po opozorilu Geološkega zavoda Slovenije obstaja povečana nevarnost nastajanja plazov tudi na območjih, ki do zdaj niso bila prizadeta. To velja za večji del Slovenije.

Danes bo oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v južni Sloveniji, kjer bo še možna kakšna nevihta. Popoldne bodo padavine slabele in zvečer večinoma ponehale. Pihal bo severni do vzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 22 stopinj, napoveduje Arso.

V noči na četrtek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah nastala megla. V četrtek bo večinoma sončno. V noči na petek in v petek zjutraj bodo predvsem na Primorskem možne posamezne plohe in kakšna nevihta. Čez dan bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.