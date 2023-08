»Slovenija je varna država. Z izjemo.«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija je varna država, z dvema posebnostma oziroma izjemama. Prva je spletni prostor, kjer je veliko aktivnosti, pri informacijski varnosti, moramo biti previdni, hkrati pa imamo prižgano rdečo luč, kar zadeva dejavnost obveščevalnih služb pri nas. Slovenija je torej varna država, z izjemo aktivnosti v informacijskem in obveščevalnem prostoru."

"Kar zadeva obveščevalno delovanje, smo dolgo živeli v zmotnem prepričanju, da je to nekaj, kar vidimo v filmih, češ da Slovenija ni zanimiva za tuje obveščevalne kroge. Kot članica Evropske unije in Nata je naša država seveda zanimiva za obveščevalce."

(Andrej Benedejčič, državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade, o tem, da ključna varnostna tveganja sicer varni Sloveniji pretijo iz kibernetskega in obveščevalnega okolja; via Delo)