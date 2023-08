Civilna iniciativa / Zahteva po takojšnji ureditvi struge Savinje

Civilna iniciativa Ločica-Breg pri Polzeli zahteva takojšnjo ureditev nabrežine in struge Savinje v kritičnem predelu Brega pri Polzeli in Ločice ob Savinji

Civilna iniciativa Ločica-Breg pri Polzeli, ki je nastala po avgustovski vodni ujmi, zahteva takojšnjo ureditev nabrežine in struge Savinje v kritičnem predelu Brega pri Polzeli in Ločice ob Savinji, so sporočili iz iniciative. Polzelski župan Jože Kužnik je za STA danes dejal, da so njihove zahteve legitimne, a ni prepričan, da je pot pravilna.

Povedal je tudi, da sta občina in občinski štab civilne zaščite direkciji za vode izdala odredbo za čiščenje naplavin z brežine Savinje. "Ne sedimo križem rok. Iščemo tudi svoje izvajalce za najnujnejša dela za ureditev nasipov," pravi Kužnik.

Zatrdil je, da od leta 2012 direkcijo za vode in pristojna ministrstva opozarjajo in prosijo za ureditev celotne poplavne varnosti na območju od Letuša do Ločice pri Polzeli.

Direkcija za vode je preko svojih koncesionarjev pristojna za ureditev strug rek, občina za ta dela ni pristojna, je dejal župan.

Kužnik je tudi spomnil, da si je občina pred 12 ali 13 leti skupaj z gasilci in Slovensko vojsko na lastne stroške želela očistiti del struge reke Ložnice, ki je poplavljala od Založ proti Grušovljam, a ni šlo, osebno pa ga je takrat zaradi tega poskusa doletela kazenska ovadba.

Po navedbah omenjene iniciative je bilo v nedavnih poplavah prizadetih preko 300 hiš. Ocenili so tudi, da se predstavniki pristojnih institucij, kljub temu, da je zakonodaja jasna, razmere na terenu pa tudi, pri saniranju strug rek izgovarjajo eden na drugega, ukrepajo pa ne oziroma prepočasi.

"Pričakujemo njihovo sodelovanje in takojšnje ravnanje. Od polzelskega župana pa pričakujemo, da zastopa naše interese," še navajajo v omenjeni iniciativi.