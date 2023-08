Minister Poklukar / »V šoli ni prostora za kakršnokoli nasilje«

Pred začetkom novega šolskega leta

Boštjan Poklukar, minister na notranje zadeve

© Borut Krajnc

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v poslanici pred začetkom novega šolskega leta učencem in dijakom zaželel uspešno šolsko leto ter varno in veselo pot do novega znanja. Izpostavil je, da v šoli ni prostora za kakršnokoli nasilje, pri čemer da imajo ključno vlogo starši in učitelji, ter pozval k previdnosti v prometu.

Začetek šole po ministrovih navedbah prinaša več kot le učne ure in domače naloge, saj je novo šolsko leto tudi čas za premagovanje izzivov, pridobivanje znanja in izkušenj ter sklepanje novih prijateljstev. "Proces izobraževanja je lahko zabaven in navdihujoč, saj vam poleg formalnega znanja daje tudi življenjske izkušnje in neprecenljive spomine. Prav zato je pomembno, da je šola okolje, v katerem ni prostora za kakršnokoli nasilje in kjer se počutite varno in sprejeto," je poudaril minister.

Pri tem imajo, kot je zapisal, ključno vlogo tudi straši in učitelji. "Vaša prisotnost, podpora in pripravljenost na pogovor mladim predstavljajo podporni sistem, ki ga v tem ranljivem obdobju potrebujejo. Ker ste otrokom zgled, so vaša ravnanja in vrednote tisti temelji, na katerih bodo gradili tudi lastno razmišljanje in vedenjske vzorce. Če jih boste opremili z veščinami, kako se spopadati s težavami, kako se učiti iz napak in spoštovati druge, jih bodo te vrednote spremljale skozi vse življenje," je prepričan.

"Proces izobraževanja je lahko zabaven in navdihujoč, saj vam poleg formalnega znanja daje tudi življenjske izkušnje in neprecenljive spomine. Prav zato je pomembno, da je šola okolje, v katerem ni prostora za kakršnokoli nasilje in kjer se počutite varno in sprejeto."



Boštjan Poklukar,

minister za notranje zadeve

Ob tem je opozoril, da začetek šolskega leta pomeni tudi več mlajših udeležencev v prometu. "Zato v tem času ne pozabimo na prometno varnost. Pri tem moramo biti še posebej pozorni na razigrane prvošolčke v rumenih ruticah. Zagotoviti njihovo varno pot v šolo je odgovornost vseh udeležencev v prometu, še zlasti voznikov, ki naj za volan sedejo spočiti, zbrani in strpni," je pozval.

Pred začetkom šolskega leta tudi policisti pozivajo k skrbi za varnost otrok na šolskih poteh. Kot so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, med šolskim letom na cestah otroke srečujemo veliko pogosteje kot med počitnicami. Mnogi izmed njih se v šolo podajo prvič in ne poznajo nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolski poti in v vsakdanjem prometu. Učenci, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šolo, pa so tudi razigrani. Kot prometni udeleženci so nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje, poleg tega pa ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. "Za njihovo varnost moramo skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu. Zlasti vozniki moramo še posebno skrbno paziti nanje, starši pa bodimo njihov vzor," so zapisali. Obenem so izpostavili, da je pomembno pravilno in vzorno ravnati skozi celo leto, ne samo ob začetku šole.

Starše pozivajo, naj čim več časa namenijo prometno-varnostni vzgoji svojih otrok, jih seznanijo z osnovnimi prometnimi pravili, kot so pomen barv na semaforju in možne nevarnosti na šolski poti. Preverijo naj, kaj otroci znajo in zmorejo, in to ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu. "Ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom. Pomislite, kako sami prečkate cesto. Ali uporabljate varnostne pasove, skrbno parkirate, vpričo svojih otrok telefonirate med vožnjo?" so zapisali policisti.

Starše pozivajo tudi, naj pri prevozu otroke dosledno zavarujejo z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažajo zavarovane v ustreznih sedežih, primernih njihovi starosti in telesni teži. Tudi sami naj se pripnejo, prav tako pa poskrbijo, da bodo otroci vstopali v avto in izstopali iz njega na tisti strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa. "Mlajšega otroka starši iz vozila vzemite sami," so še dodali.

"Pozivamo vse starše, učitelje, pedagoške delavce, športne trenerje, zaposlene v raznih mladinskih organizacijah, ki pri svojem delu prihajajo v stik z otroki in mladostniki, naj bodo pozorni na znake, ki bi lahko nakazovali, da je otrok v šolskem, socialnem ali spletnem okolju žrtev medvrstniškega nasilja ali da je v stiski. K prijavi tako ne pozivamo le žrtve, temveč tudi vse tiste, ki so stisko, znake nasilja ali nasilje opazili ali mu bili priča:"



Policijska uprava Ljubljana

Voznike pa policisti pozivajo, naj bodo kot udeleženci v prometu na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebno pozorni, temu prilagodijo način vožnje, v bližini šolskih poti zmanjšajo hitrost in vozijo z zadostno varnostno razdaljo. Še posebej pozorni naj bodo v bližini vrtcev, šol in krajev, kjer se morda igrajo otroci, kot so ulice in parkirišča. Pešcem naj odstopijo prednost, da bodo lahko varno prečkali cesto. Tudi parkirati je treba pravilno, da otroci in drugi pešci niso ovirani ali ogroženi. Med vožnjo pa naj se izogibajo uporabi mobilnega telefona, saj ta nevarno preusmerja pozornost s ceste in dogajanja v prometu, so pojasnili.

Po njihovih navedbah si moramo za varno šolsko in obšolsko okolje prizadevati vsi. "Pozivamo vse starše, učitelje, pedagoške delavce, športne trenerje, zaposlene v raznih mladinskih organizacijah, ki pri svojem delu prihajajo v stik z otroki in mladostniki, naj bodo pozorni na znake, ki bi lahko nakazovali, da je otrok v šolskem, socialnem ali spletnem okolju žrtev medvrstniškega nasilja ali da je v stiski. K prijavi tako ne pozivamo le žrtve, temveč tudi vse tiste, ki so stisko, znake nasilja ali nasilje opazili ali mu bili priča," so zapisali. Enako velja tudi za vrstnike in sošolce, ki jih pozivajo, naj v imenu žrtve poiščejo pomoč, delijo informacijo o stiski vrstnika in mu tako zagotovijo varnost, saj žrtev včasih ne zmore ali ne zna sama poiskati pomoči.