»Vedno znova se izredne razmere izkažejo kot idealni humus za največjo opozicijsko stranko«

IZJAVA DNEVA

"Vedno znova se izredne razmere izkažejo kot idealni humus za največjo opozicijsko stranko. SDS je tako ali tako edina resna terenska stranka. Edina, ki je ves čas tam, ves čas v zasedi, ves čas na preži z razvejano terensko ekipo. Zraven pa imajo še propagandno mašinerijo, ki je zadnji mesec bruhala hvalospeve kot po tekočem traku. Naj se še tako spotikamo ob njihove metode, njihove diskreditacije, njihova potvarjanja, njihove manipulacije in glorifikacije, jim je na koncu treba priznati doslednost. So v principu res edini, ki zares jemljejo reklo, da mora biti politika med ljudmi in za ljudi. So edini, ki tem ljudem tudi pomagajo. Recimo z že prislovičnimi sendviči in zastonj prevozi. Ali pa s podarjenim pralnim strojem. Jasno, da je zadaj jasna računica in mnogokrat figa v žepu. Namreč, ta stranka lahko le na terenu udejanja svoj moto, da več kot jih bo, prej bodo na cilju."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevnikovi kolumni o tem, da je to, da politiki odhajajo na krizna žarišča, prizadeta območja in si v živo ogledujejo tragične posledice, čisti anahronizem)