RTV / Umik opozoril pred odpovedjo več zaposlenim

Nova uprava RTV Slovenija je prvi korak k izboljšanju dialoga z novinarskimi sindikati storila z umikom opozoril pred odpovedjo več zaposlenim

Predsednik nove uprave RTV Slovenija Zvezdan Martič

© RTVSLO / MMC

Danes se nadaljujejo pogajanja o stavkovnih zahtevah novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS), tokrat prvič pod novo upravo RTVS. Ta je sindikate h pogajalski mizi povabila nemudoma po imenovanju, prvi korak k izboljšanju dialoga pa je storila z umikom opozoril pred odpovedjo več zaposlenim.

Na prvem srečanju z novo pogajalsko skupino uprave RTVS naj bi strani dorekli poslovnik pogajanj in se seznanili s stanjem v pogajanjih. Sindikalno pogajalsko skupino zanima stališče uprave do sedmih stavkovnih zahtev.

Te so novinarski sindikati postavili že 13. maja lani, a v pogajanjih s prejšnjim vodstvom RTVS na čelu z Andrejem Grahom Whatmoughom niso prišli do dogovora. Med drugim je na seznamu njihovih zahtev tudi novinarska in uredniška avtonomija.

S konstituiranjem nove štiričlanske uprave zavoda, ki je nadomestila generalnega direktorja, je bilo sicer pričakovati hitro urejanje razmer. In res je uprava, ki jo vodi Zvezdan Martić, takoj povabila stavkajoče k nadaljevanju pogajanj in obenem umaknila 38 opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja, kar je bil tudi pogoj sindikalne strani za nadaljevanje pogajanj s prejšnjim vodstvom. Gre za opomine, ki jih je nekdanje vodstvo RTVS na čelu z Grahom Whatmoughom in nekdanjim direktorjem televizije Urošem Urbanijo izreklo zaposlenim, ki so v televizijskem studiu izrazili solidarnost s kolegom.

Predsednica Sindikata novinarjev Slovenije in vodja sindikalne pogajalske skupine Alenka Potočnik je takrat za STA to komentirala z besedami, da "dosedanji ukrepi uprave kažejo, da se zaveda pomena javnega zavoda in je resnično pripravljena vzpostaviti dialog s stavkajočimi in vsemi zaposlenimi". Zato sindikalna stran od začetka pogajanj pričakuje veliko.

Glede na spremenjene razmere v javnem zavodu po uveljavitvi novele zakona o RTVS in imenovanju nove uprave sindikalna stran sicer pripravlja prenovljen predlog sporazuma. Obe strani pa se zavzemata za čimprejšnjo sklenitev dogovora.