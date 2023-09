Rusija preprečila napad na Moskvo?

Župan Moskve trdi, da je ruska zračna obramba sestrelila tri brezpilotne letalnike

Župan Moskve Sergej Sobjanin

© Wikipedia

Ruska zračna obramba je ponoči sestrelila tri brezpilotne letalnike, ki so leteli proti Moskvi, so davi sporočile ruske oblasti. Po navedbah moskovskega župana Sergeja Sobjanina pri tem ni bilo žrtev, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Enote zračne obrambe so uničile brezpilotne letalnike, ki so poskušali izvesti napad na Moskvo", je Sobjanin zapisal na Telegramu.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je eden od dronov letel nad regijo Kaluga jugozahodno od Moskve, drugega so uničili severozahodno od prestolnice nad okrožjem Istra v Moskovski regiji, tretjega pa v regiji Tver severozahodno od Moskve.

Kot je navedel Sobjanin, je v okrožju Istra nastala škoda zaradi padajočih ostankov sestreljenih letalnikov, reševalne službe pa si prizadevajo odpraviti posledice.

Po njegovih navedbah so padajoči ostanki poškodovali "komunalni objekt" v okrožju Istra. Drugih podrobnosti o vrsti objekta ali resnosti škode ni navedel, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi zračnega alarma so za kratek čas zaprli moskovski letališči Vnukovo in Šeremetjevo, letala pa preusmerili na druga letališča. Obe letališči so zjutraj ponovno odprli.

Rusko obrambno ministrstvo je kasneje sporočilo, da je ruska zračna obramba davi sestrelila tudi dron nad polotokom Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. V Moskvi so ob tem obsodili "poskus terorističnega dejanja s strani režima v Kijevu", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V zadnjih tednih so se na ruskem ozemlju okrepili napadi ukrajinskih brezpilotnih letal, ki so po navedbah ruskih oblasti usmerjeni na prestolnico, območje njene regije ter polotok Krim, poroča AFP. Pri tem je bilo poškodovanih več objektov v središču Moskve. Ruske oblasti so pred dnevi tudi sporočile, da so ruske sile uničile podvodne drone, s katerimi naj bi želela ukrajinska stran napasti most na polotok Krim.