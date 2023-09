Zveza tabornikov / Sum spolnega nasilja zoper mladoletne osebe

Osumljeno osebo so umaknili iz vseh njenih taborniških aktivnosti

V Zvezi tabornikov Slovenije (TS) so v preteklem tednu prejeli obvestilo o prijavi suma kaznivega dejanja člana vodstva enega izmed rodov zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb. Kot so sporočili iz zveze, so do razjasnitve okoliščin osebo umaknili iz vseh njenih taborniških aktivnosti in nalog, pogovorili pa so se tudi s starši članov.

"Obvestili smo starše članov, ki bi lahko bili prizadeti, se pogovorili z njimi in jim predstavili smernice za pogovor z otrokom in mladostnikom ob čustveno zahtevnem dogodku. Podprli smo tudi prizadeti rod in jim zagotavljamo potrebno pomoč," so zapisali v sporočilu pred današnjo novinarsko konferenco.

Na njej je generalna sekretarka zveze Urška Bratkovič dodatno pojasnila, da je po prejetem obvestilu o prijavi suma kaznivega dejanja zoper člana vodstva enega izmed rodov takoj obvestila vodstvo zveze, ki je sprejelo odločitev, da se osebo umakne iz vseh taborniških dejavnosti in nalog, tako nivoju zveze kot rodu. "Osebo sem osebno obvestila o nastali situaciji, obveščen je bil tudi o sklepih vodstva in o tem kaj pomenijo. Vodstvo se je sestalo tudi z vodstvom rodu in se dogovorilo za nadaljnjo pomoč za nemoteno delovanje rodu," je pojasnila.

Zveza tabornikov Slovenije

Kot je na novinarski konferenci izpostavila načelnica zveze za odnose z javnostmi Neža M. Slosar, zveza aktivno sodeluje s pristojnimi organi. Ob tem so se na novinarski konferenci tudi zahvalili kriminalistom za sodelovanje. Podrobnosti, ki bi lahko razkrile identiteto vpletenih, saj so med njimi tudi mladoletne osebe, niso razkrili.

"Članom smo ponudili tudi psihosocialno pomoč oziroma razbremenilne pogovore," je dejala Slosar. Dogovori za pomoč in podporo društvu tabornikov pa še potekajo, zato da bodo programi lahko nemoteno delovali naprej.

Zveza se s tako problematiko sooča prvič, je poudarila starešina iz zveze Jasna Vinder. "Kljub temu bomo začeli taborniško leto, nadaljevali s taborniško dejavnostjo z ničelno toleranco do nasilja," je izpostavila.

Po dogodku so vzpostavili kontaktno točko, kamor lahko taborniki in njihovi starši sporočijo morebitna odklonska vedenja in z njimi povezane stiske, ki jih bodo prednostno obravnavali. Okrepili bodo tudi ozaveščanje o razumevanju njihovega poslanstva in vrednot pri vseh sodelavcih in prostovoljcih, ki delajo z mladimi, so izpostavili. Starši se tako lahko obrnejo tudi na elektronski naslov pritožbe@taborniki.si.

Neža M. Slosar,

načelnica zveze za odnose z javnostmi

"Spolno nedotakljivost nagovarjamo zelo resno, sistematično. Na eni strani imamo strateške dokumente, ki to eksplicitno nagovarjajo, na drugi strani pa usposabljanje za vodnike, ki delajo z mladimi in otroci," je ob tem še navedla Slosar, in dodala, da bodo sedaj organizirali nekaj dodatnih izobraževanj za preprečevanje kaznivih dejanj.

Vsi, ki delujejo v taborniški organizaciji, morajo biti člani zveze. "Sistematična izobraževanja imamo na različnih stopnjah. Brez tega in dodatnih usposabljanj in tečajev ne moreš delati niti kot vodnik," je pojasnila Slosar. "Prostovoljce, ki so v stiku z mladimi, bomo še naprej izobraževali glede spolne nedotakljivosti mladih oseb in na sploh osebnega spoštovanja in osebne integritete mladih in ostalih prostovoljcev," je dodala Vinder.

Jasna Vinder,

starešina ZTS

Ob tem so na zvezi tabornikov poudarili tudi pomen taborniških vrednot, in sicer iskrenosti, solidarnosti, varnosti, angažiranosti, pripravljenosti pomagati, odgovornosti do sebe, do sočloveka in družbe.

M. Slosar je zaključila z mislijo, da verjame, "da taborniki tudi ob tem pretresljivem dogodku dokazujemo, da smo angažirani in odgovorni, predvsem pa, da živimo odgovornost in solidarnost kot državljani".