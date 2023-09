Slovenka navdušila kritike v New Yorku s predstavo o umetni inteligenci

V teatru Culture Lab je potekala še zadnja uprizoritev gledališke predstave slovenske umetnice Tjaše Ferme z naslovom Bioadaptet

V newyorškem gledališču Culture Lab je v nedeljo potekala še zadnja uprizoritev gledališke predstave slovenske umetnice Tjaše Ferme z naslovom Bioadaptet v seriji, ki se je začela v začetku septembra in je navdušila tudi kritike časopisa New York Times.

Umetniška direktorica gledališča Transforma Tjaša Ferme je avtorica predstave, ki se osredotoča na vprašanja umetne inteligence in jo je tudi režirala. V njej so igrale Halima Henderson, Nasay Ano, Melody Munitz, Arianne Banda in Thammie Quach.

"Bioadaptet je domiseln in tudi zabaven pogled v vse preveč realen svet umetne inteligence," je ocenil New York Times, revija Frequent Business Traveler pa je ocenila, da gre za predstavo z izjemnim vpogledom in na trenutke briljantno.

Predstava je potekala v obliki raziskovalnega dokumentarnega filma, kjer so igralci upodabljali navadne ljudi in znanstvenike, skupaj istočasno v ozadju pa so se prikazovali prizori špekulativne prihodnosti umetne inteligence z vsem koristnimi in slabosti, ki naj bi jih prinesla.

Nastala je na podlagi del: Singular: Possible Futures of the Singularity Jamesa Yuja, Affinity Alexis Roblan ter Coded Bias, Future Couples, Part 1 and 2, in Trial of GPT-3 Tjaše Ferme.

"Pot z Bioadapted se je začela po pregledu zapisa panela festivala Science in Theater, ki je govoril o bio medijih in delu Heidi Boisvert. Obožujem absurd in meta gledališče, zato me je to takoj navdušilo. Začela sem iskati manjkajoče koščke. Ko smo našli dramo Singular Jamesa Yuja, sem začela ustvarjati scenarij z drugimi prepisi, tako da je bil to dokumentarni film raziskovalnega gledališča z uprizoritvami znanstvenikov in resničnih ljudi." je povedala Ferme.

"Ko je izšel ChatGPT in požel veliko medijsko pozornost, smo vedeli, da gremo v pravo smer, saj smo do takrat že nekaj časa delali z GPT-3. Delali smo tudi z možganskimi skenerji, slušalkami EEG in raziskovali različne aplikacije BCI (brain computer interface) za vplivanje na gibanje igralcev s podatki o možganih," je za hollywoodski medij Soapbox še povedala Ferme.

Tjaša Ferme

Razložila je, da je predstava intenzivna, meta, absurdna in komična. "Trenutno je v ospredju zgodba o tem, kako umetna inteligenca ogroža umetniške poklice. Glavni umetniški sindikati stavkajo. Dodali smo prizor igralca, ki gre na avdicijo in mu je umetna inteligenca ukradla podobo. Gledalci so lahko to umetno inteligenco v obliki avatarja zaslišali in ji sodili," je dejala.

"Izdelali smo avatarja po meri, da se bo to lahko dogajalo v realnem času. Ustvarili smo možgansko-računalniški vmesnik (BCI) s pomočjo slušalk EEG. Njegovi podatki se pošiljajo v haptični jopič, ki igralcu pošilja haptične vzorce vibracij na katere se odziva z gibanjem," je še opisala ustvarjalka.

Tjaša Ferme je prejemnica Slovenske nacionalne filmske nagrade in nagrade Stane Sever za klasični oder. Je ustanovna umetniška direktorica gledališča Transforma, ki se ukvarja z ustvarjanjem interaktivnih gledaliških doživetij na stičišču znanosti, zavesti in rituala, in je ustvarila projekt The Female Role Model Project, ki združuje interaktivno gledališče z nevroznanostjo.

Leta 2021 je ustvarila festival Science in Theatre v newyorškem gledališču Cell, o katerem sta poročala Forbes in American Theatre Magazine. Med drugim je avtorica kratkega filma Ophelia's Flip, ki je bil leta 2012 prikazan na filmskem festivalu v Cannesu, 2012), odrske farse Cocktales - Confessions of a Nymphomaniac ter interaktivnih solo predstav Wild Child in the City in My Marlene.

