Najpametnejši mladi umi / Med izbranci tudi slovenski raziskovalec

200 mladih raziskovalcev s področja matematike in računalništva z vsega sveta se je na konferenci srečalo s prejemniki prestižnih nagrad

Minuli teden je v Heidelbergu v Nemčiji potekal 10. forum lavreatov, ki združuje najpametnejše mlade ume z največjimi imeni na področju matematike in računalništva. Med 200 izbranimi raziskovalci je bil tudi Slovenec Matjaž Leonardis, ki je teden preživel v družbi vrstnikov in vzornikov.

Forum lavreatov v Heidelbergu (Heidelberg laureate forum - HLF) je konferenca, na kateri se 200 mladih raziskovalcev s področja matematike in računalništva z vsega sveta sreča s prejemniki prestižnih nagrad, kot so Abelova nagrada, Turingova nagrada, nagrada ACM za računalništvo, Fieldsova medalja in medalja Nevanlinna oziroma medalja. Forum je ustanovila in ga financira nemška fundacija Klaus Tschira Stiftung, ki spodbuja naravoslovje, matematiko in računalništvo, znanstvena partnerja pa sta Inštitut za teoretične študije v Heidelbergu (HITS) in Univerza v Heidelbergu.

Na letošnjem jubilejnem forumu so razpravljali o najbolj aktualnih in zanimivih vprašanjih s področja matematike in računalništva, predvsem pa je bil dogodek namenjen mreženju. Mnogi lavreati se foruma udeležujejo že več let zapored, dva - Turingova nagrajenca Vinton Cerf ter Robert E. Tarjan celo že vseh 10 let, saj pravijo, da od mladih raziskovalcev dobijo prav toliko, kot jim dajo oni.

Med letošnjimi izbranci tudi slovenski raziskovalec

Med letošnjimi izbranimi mladimi raziskovalci je bil tudi Matjaž Leonardis, ki na Univerzi Teksas v Austinu pripravlja doktorat. Kot je pojasnil za STA, se raziskovalno ukvarja s tremi področji - kvantnimi računalniki, nevronskimi mrežami ter teorijo izračunljivosti, ki omogoča razumevanje potencialov računalnikov oziroma tega, kako daleč lahko potisnemo meje znanosti.

Na forumu je kot eden od 30 izbranih raziskovalcev svoje raziskave predstavil tudi v obliki plakata, ki je bil cel teden na ogled udeležencem foruma. S plakatom je predstavil, kako lahko teorija izračunljivosti pomaga pri razumevanju potencialov strojnega učenja, "kako razumeti, kaj je s trenutnimi metodami strojnega učenja mogoče narediti in kaj potrebujemo, da se približamo splošni inteligenci," je pojasnil.

Leonardis je izpostavil, da je bil forum koristen "na nešteto možnih načinov". Med drugim je na dogodku spoznal ljudi z različnih raziskovalnih področij, od starejših raziskovalcev in lavreatov pa je dobil veliko koristnih nasvetov.

Med drugim so ga navdušili pogovori z Alexeiem A. Efrosom, Robertom E. Tarjanom, Johnom E. Hopcroftom, Stephenom A. Cookom in Avijem Wigdersonom.

Na forumu tudi raziskovalci iz ZDA, Italije, Čila ...

Med udeleženci foruma je bil tudi Jason Wu z Univerze Carnegie Mellon v Pennsylvaniji v ZDA, ki je med drugim sodeloval v delavnici z Vintonom Cerfom. "Delam na dostopnosti uporabniških vmesnikov - kako bi lahko računalnike prilagodili za ljudi, ki so gluhi - zato sem želel govoriti z Vintom, ki že od mladosti nosi slušni aparat," je za STA pojasnil Wu.

Že drugo leto zapored pa se dogodka udeležuje italijanska matematičarka Carla Rizzo z Univerze v Palermu. Za STA je dejala, da je po lanskoletnem dogodku dobila samozavest, njeno raziskovalno delo se je močno izboljšalo, letos pa je tudi lažje pristopila do lavreatov. "Spoznala sem, da so to ljudje, kot jaz, da tudi oni delajo napake. Eden mi je dejal, da se ne smem bati biti nekoliko norčava, kar se mi zdi odličen nasvet."

Prepričana je, da se matematike kljub temu, da dobiva na vidnosti, še vedno drži mnogo stereotipov. "Včasih ne želim povedati, s čim se ukvarjam, ker se večina ljudi ustraši. To je povezano z načinom poučevanja matematike v šolah. Učiti bi jo morali kot igro, veliko bolj interaktivno in ne zgolj ponavljati matematična pravila," je prepričana Rizzo.

Foruma se je udeležila tudi Constanza Rojas-Molina, čilenska matematičarka, zaposlena na francoski Univerzi CY Cergy Paris, ki je pravkar pridobila projekt Zveze Eutopia, v katerem bo med drugim sodelovala s Tomažem Prosenom in Markom Žnidaričem s Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani.

Matematika je zanjo jezik, ki je zelo vizualen. "Ko poslušam o matematiki, si moram stvari, o katerih govorijo, predstavljati" je dejala. Na forumu tako posluša znanstvenike ter s pomočjo skic poskuša ujeti bistvo njihovih idej in osebnosti.

Med temami izpostavili umetno inteligenco

Forum se je 25. septembra, začel z uvodnimi nagovori in predavanjem lanskoletnega prejemnika Turingove nagrade Roberta Metcalfa, izumitelja tehnologije ethernet, ki je spregovoril o povezljivosti.

Poleg številnih tem, povezanih z razvojem matematike in računalništva, je bil poseben poudarek foruma na temi umetne inteligence. Med drugim so na dogodku razpravljali o generativni umetni inteligenci ter o vprašanju, kako zagotoviti, da bo umetna inteligenca koristila ljudem.