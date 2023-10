V Ljubljani se je pričel festival stripa

Potekal bo do 8. oktobra

Winshluss, razvpiti francoski stripar, se v Galeriji Equrna predstavlja z razstavo stripovskih originalov, ki zajema najpomembnejše mejnike avtorjevega opusa, kot so Monsieur Feraille, Pametna opica, Pinnochio, In God We Trust in Dans la forêt sombre et mystérieuse.

© tinta.si

V Ljubljani bo od 4. do 8. oktobra potekal mednarodni festival stripa Tinta, ki bo ponudil razstave, pogovore, delavnice, mojstrske tečaje, konferenco in otroški program. Odprli bodo tudi sejem stripov in podelili nagrade zlatirepec. V Slovenski kinoteki se bodo danes s filmom Perzepolis poklonili striparju Vincentu Paronnaudu - Winshlussu.

Prvi festivalski dan bodo posvetili enemu letošnjih osrednjih gostov - znamenitemu francoskemu striparju in animatorju Vincentu Paronnaudu - Winshlussu. Tako bodo njegovemu obisku v čast v Slovenski kinoteki ob 17. uri predvajali v Cannesu nagrajeni animirani film Perzepolis, ki ga je režiral skupaj z Marjane Satrapi. Pozneje, ob 20. uri, pa bodo v Galeriji Equrna odprli razstavo, ki predstavlja najpomembnejše mejnike avtorjevega stripovskega opusa, kot so Monsieur Feraille, Pametna opica, Pinnochio ter In God We Trust. Ob odprtju razstave se bo z gostom o njegovem delu pogovarjal stripar in filozof Izar Lunaček.

Poleg francoskega striparja in animatorja Winshlussa letos na festivalu gostijo še znamenito francosko grafično založbo Le Dernier Cri, mednarodno uveljavljeni finski stripovski kolektiv Kutikuti, večkrat nagrajena nemška avtorja Mikaela Rossa in Philipa Waechterja, potujočo mednarodno stripovsko razstavo WOMCOM (Women Power in Comics) ter mednarodni projekt Remix Comix: strip za dediščino.

Na razstavi v Galeriji Alkatraz bo predstavljen pester izbor iz bogate umetniške zapuščine francoske grafične podtalne založbe Le Dernier Cri, kjer so od ustanovitve leta 1993 izdali več kot 300 knjižnih naslovov, ob tem pa še nešteto različnih drugih del, predvsem grafik, zvočnih nosilcev in animiranih filmov.

© tinta.si

Na festivalu poleg umetniškega rezidenčnega programa, več razstav in dogodkov v AKC Metelkova mesto napovedujejo tudi konferenco Strip in skupnost, posvečeno mnogostranskim vlogam in pomenu stripa v najširši družbi. Prisluhniti bo mogoče tudi predavanju legendarnega britanskega stripovskega zgodovinarja in poznavalca svetovnega stripa Paula Gravetta ter spoznati različne protagoniste in raziskovalce sodobne evropske stripovske scene, so zapisali organizatorji festivala, ki nastaja v koprodukciji Kina Šiška, Foruma Ljubljana in Zavoda Stripolis.

Festival se bo tradicionalno sklenil v Kinu Šiška s podelitvijo nagrad zlatirepec za najboljše izvirne in prevodne stripovske izdaje leta ter z risanim koncertom, na katerem bosta moči združila priljubljeni zagrebški glasbenik Miki Solus in Izar Lunaček.

Festival stripa Tinta, ki vsako leto oktobra poteka v Kinu Šiška ter na drugih prizoriščih po Ljubljani in drugod po Sloveniji, je osrednji stripovski dogodek pri nas. Festival, ustanovljen leta 2013 pod imenom Stripolisfest, povezuje različne akterje domače stripovske in kulturno-umetniške scene z namenom popularizacije stripovske ustvarjalnosti.