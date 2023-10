Brezplačni koncert Patti Smith v Gorici

Legendarna rockerica bo 5. oktobra ob 20. uri nastopila ob nekdanjem mejnem prehodu med Slovenijo in Italijo

Patti Smith leta 2015 v ljubljanskih Križankah

© Borut Krajnc

V okviru priprav na prihajajočo evropsko prestolnico kulture bo 5. oktobra ob 20. uri na parkirišču ob nekdanjem mejnem prehodu Rožna dolina v Gorici potekal brezplačni koncert ikone rock glasbe Patti Smith. V svoji glasbeni karieri, ki traja že več kot pet desetletij, je vplivala na več generacij glasbenih skupin in umetnikov ter še danes prireja izjemne nastope. Občinstvo bosta ogreli dve skupini, izbrani med 70 prejetimi prijavami: Overlaps, altpop/rock zasedba iz Italije in Imset, rock skupina iz Slovenije.

Ameriška kantavtorica, pesnica in "botra punka" Patti Smith je o prihajajočem koncertu dejala: "Komaj čakam, da nastopim v prihajajoči evropski prestolnici kulture. Ne morem si zamisliti boljšega imena za brezmejnost, kot je prav Rožna Dolina, ki združuje italijansko mesto Gorica in slovensko mesto Nova Gorica. Prihod v pokrajino, kjer so Pasolini, Kosovel in Rilke pisali svoje pesmi, je zame navdihujoč. Upam, da bom kmalu pisala poezijo in nastopala skupaj z vami. Se vidimo 5. oktobra! Gremo brezmejno, kako lep koncept … in Rožna Dolina, že kar čutim vonj po sožitju."

Patti Smith,

rock ikona

Patti Smith sodi med vodilne osebnosti na svetovni umetniški sceni – kot glasbenica, vizualna umetnica in aktivistka se je vpisala v svetovno zgodovino rokenrola. Njena kariera je, ne glede na različnost žanrov, označena z besedami, kot so (samo)volja, upornost, kljubovalnost, pravičnost, resnicoljubnost itd.

Njen prvenec Horses, ki je izšel leta 1975, je bil spoj poezije in glasbene spremljave, sicer pa je njena pot posejana tudi z uspešnicami, vključno z albumi, kot sta "Easter", ki vključuje znamenito pesem "Because the Night", napisano skupaj z Bruceom Springsteenom, in "Dream of Life", ki vključuje pesem "People Have the Power", napisano skupaj z njenim pokojnim možem Fredom Sonicom Smithom.

Patti Smith je bila štirikrat nominirana za nagradi grammy in zlati globus, v svoji karieri pa je prejela številna priznanja. Leta 2010 je bila dobitnica prestižne nagrade National Book Award za uspešnico "Just Kids" (v slovenskem prevodu "Pač mulca"), v kateri pripoveduje o svojem globokem prijateljstvu s fotografom Robertom Mapplethorpom in o razvoju njunega dela. Med njenimi odmevnimi knjigami sta tudi "M Train" in "Devotion".

