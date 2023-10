»Brez učiteljic in učiteljev ni izobraževanja«

Svetovni dan učiteljev

Letošnji svetovni dan učiteljev obeležujemo ob geslu Brez učiteljic in učiteljev ni izobraževanja ter opozorilu, da so ustrezno plačani zaposleni in primerni delovni pogoji nujni za kakovosten javni vzgojno-izobraževalni sistem. V Svizu opozarjajo na perečo problematiko pomanjkanja ustrezno izobraženih učiteljev.

Svetovni dan učiteljev je na mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi razglasil Unesco. Dan zaznamujemo kot spomin na 5. oktober 1966, ko sta v Parizu leta 1966 Unesco in Mednarodna organizacija za delo sprejeli priporočila o položaju učiteljev, ki veljajo še danes.

Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi.

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) opozarjajo na pomanjkanje ustrezno izobraženih učiteljev, s katerim se tako kot pri nas soočajo tudi v drugih državah. Zato smo v Sloveniji po mnenju glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja sredi najgloblje in najbolj kompleksne krize izobraževanja po osamosvojitvi.

Medtem ko je v šolskem letu 2021/22 po podatkih državnega statističnega urada v osnovnih šolah poučevalo 19.614 učiteljev, se je njihovo število v prejšnjem šolskem letu zmanjšalo na 18.610, čeprav se je število osnovnošolcev v primerjavi s prejšnjim letom povečalo.

Tudi število srednješolskih učiteljev je bilo lani nekoliko manjše. V srednjih šolah je bilo namreč v lanskem šolskem letu zaposlenih 6226 učiteljev, medtem ko jih je bilo v letu pred tem 6299.

Po podatkih statističnega urada je v šolskem letu 2021/2022 v vrtcih 13.200 zaposlenih opravljalo vzgojiteljsko delo, v osnovnih šolah je poučevalo 22.795, v srednjih 7470 ter na terciarni ravni 5540 redno zaposlenih pedagoških delavcev.

Učiteljem je za njihov dan čestital tudi minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, ki je izpostavil predanost in dobro strokovno delo učiteljev ter jim zagotovil, da so slišani. Poudaril je, da svojo delo opravljajo dobro, kljub temu, da je učiteljski poklic pogosto premalo cenjen, trud učiteljev in vzgojiteljev pa spregledan.

Ta dan sicer praznujejo v več kot 100 državah po svetu. V Sloveniji praznik učiteljev obeležimo s tradicionalno podelitvijo nagrad RS na področju šolstva, ki jih podeljujejo od leta 1966. Prejemnike letošnjih nagrad so v sredo razglasili na slavnostni prireditvi v Cankarjevem domu v Ljubljani.