EU ustavila izplačila razvojne pomoči Palestincem

Evropska komisija kot največja donatorka Palestincem bo pregledala svoj celotni razvojni portfelj v skupni vrednosti 691 milijonov evrov

EU je po sobotnem napadu skrajnega palestinskega gibanja Hamas na izraelske cilje zamrznila izplačila razvojne pomoči Palestincem in jo bo ponovno pregledala, je na družbenem omrežju X danes sporočil evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi. Kot je sporočil, gre za podporo v višini 691 milijonov evrov.

"Evropska komisija kot največja donatorka Palestincem bo pregledala svoj celotni razvojni portfelj v skupni vrednosti 691 milijonov evrov," je naznanil. Ob tem je pojasnil, da so ustavili vsa izplačila in začeli s celovitim pregledom pomoči, prav tako pa so do nadaljnjega odložili vse nove proračunske predloge, vključno s predlogom za letošnje leto.

"Spodbujanje sovraštva, nasilja in poveličevanje terorizma so zastrupili misli premnogih," je na omrežju X zapisal Varhelyi in pozval k takojšnjemu ukrepanju. Po njegovih besedah je treba zdaj obravnavati temelje za mir, strpnost in sožitje.

"Obseg terorja in brutalnosti proti Izraelu in njegovim ljudem je prelomnica," je v luči sobotnega napada Hamasa na Izrael poudaril komisar in dodal, da "običajnega poslovanja" v takšnih razmerah ne more biti.

Samo iz proračuna je EU za obdobje od leta 2021 do 2024 Palestincem namenila 1,18 milijarde evrov finančne pomoči, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je danes v Bruslju dejala tiskovna predstavnica Evropske komisije, ima EU zelo stroga pravila preverjanja prejemnikov pomoči. Doslej so morali prejemniki na palestinski strani zagotoviti, da pomoč ni posredno ali neposredno končala pri podjetjih, organizacijah ali osebah, povezanih s Hamasom.

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je medtem na družbenem omrežju X zapisal, da se bo humanitarna pomoč EU za Palestince v stiski nadaljevala, dokler bo potrebno. Dodal je, da najostreje obstoja teroristični napad Hamasa, ter poudaril, da je treba nujno zaščititi civiliste in spoštovati mednarodno humanitarno pravo.

Hamas, ki nadzoruje območje Gaze, je v soboto sprožil silovit napad na Izrael, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo več kot 700 ljudi. Velika zaskrbljenost vlada tudi za več kot 100 Izraelcev, ki so jih napadalci ugrabili in odpeljali v Gazo.

Izrael je v odziv razglasil vojno stanje. Njegovi protinapadi so na območju Gaze po najnovejših podatkih doslej terjali skoraj 500 življenj. Več tisoč ljudi na obeh straneh je bilo ranjenih. Iz sveta se medtem vrstijo pozivi po prekinitvi sovražnosti in vrnitvi za pogajalsko mizo.

