Oglaševalci oglašujejo tudi na portalih, ki širijo lažne informacije

Kako se financirajo spletni portali, ki se sklicujejo na dezinformacijske vire

Predsednik SDS Janez Janša pred mikrofonom Nove24TV

© YouTube / UKC LJ

Slovenski spletni medij Oštro je na spletni strani objavil raziskovalni članek, ki dokazuje, da oglaševalci na portalih, ki širijo lažne informacije, oglašujejo kljub temu, da bi lahko oglaševanje na slednjih onemogočili. Oštro je analiziral podatke o oglasih, v letih 2021 in 2022 objavljenih na 17 spletnih portalih, ki so vir dezinformacij.

Novinarja spletnega medija Oštro Katarina Bulatović in Samo Demšar sta na podlagi dostopnih podatkov ugotovila, da je v letih 2021 in 2022 na vsaj desetih od teh portalov oglaševalo najmanj 269 oglaševalcev. Na portalih Nova24TV, Demokracija, Domovina, Škandal24 in E-Maribor so oglaševali ob pomoči programa Google AdSense. Oglaševalci lahko po njunih besedah v nastavitvah platforme onemogočijo oglaševanje na določenih spletnih mestih.

Po navedbah Razkrinkavanja.si, Oštrovega projekta za preverjanje verodostojnosti javnih vsebin, je teh pet portalov od sredine leta 2019 do danes objavilo ali poobjavilo najmanj 50 lažnih ali zavajajočih informacij. Portal Nova24TV jih je objavil 30, sedem pa jih je poobjavil.

"Na Oštru nas je zanimalo, kako se financirajo dezinformacijski viri oziroma tisti portali, ki se na dezinformacijske vire sklicujejo. Osredotočili smo se predvsem na to, kolikšen del dobijo od spletnega oglaševanja," je za STA povedala Bulatović. Na Oštru so podatke zbirali s spletnih orodjem Similar Web.

Po oceni Oštra, ki temelji na izračunu češkega specialista za digitalni marketing Mateja Novaka, so izdajatelji petih analiziranih portalov v dveh letih prek Google AdSensa prejeli od 61.700 do 117.700 evrov. Novinarja sta ugotovila tudi, da podatki Erarja kažejo, da so za oglaševanje iz javnega sektorja prejeli vsaj še 37.640 evrov, največ denarja pa je v letih 2021 in 2022 prejel izdajatelj portala Nova24TV, to je podjetje Nova hiša.

Analiziranim 17 spletnim portalom je finančna sredstva nakazovalo 222 porabnikov javnega denarja. Oštro se je z analizo zato omejil na 31 tistih, ki so vsaj enemu od izdajateljev analiziranih portalov izplačali vsaj 3000 evrov. Na portalih, ki širijo dezinformacije, so med drugim oglaševali ministrstvo za kmetijstvo, Slovenske železnice, Družba za avtoceste RS ter občine Vrhnika, Brežice, Grosuplje, Lendava in Beltinci. Tem sta novinarja poslala vprašanja o namenu izplačanih sredstev, če je šlo za plačilo oglaševalskih storitev, pa še zahtevo za posredovanje kopij naročilnic in računov.

"Podjetje Mimovrste je recimo odgovorilo, da v bistvu pri tem, ko oglašujejo, ne izbirajo politične barve. Medtem ko je eden od oglaševalcev, to je tuje podjetje Glami Group, ki oglašuje modne izdelke, po naših novinarskih vprašanjih umaknil oziroma onemogočil oglaševanje preko programa Google AdSense," je za STA pojasnila Bulatović.