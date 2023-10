ZDA / V kitajski konzulat trčil avtomobil, policija streljala na voznika

Ameriški policisti so streljali na voznika, ki je kasneje v bolnišnici podlegel poškodbam

V poslopje kitajskega konzulata v San Franciscu na zahodni obali ZDA je v ponedeljek trčil avtomobil. Policisti so streljali na voznika, ki je kasneje v bolnišnici podlegel poškodbam, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila policija v San Franciscu.

Avtomobil se je po trčenju ustavil v preddverju konzulata. Ko so policisti prispeli na prizorišče incidenta, so streljali na voznika in ga ranili. Reševalci so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je zaradi posledic poškodb umrl.

Na videoposnetku je videti moder avtomobil v opustošenem preddverju ter ljudi, ki panično bežijo iz stavbe. Poslopje konzulata je bilo v incidentu močno poškodovano.

Kitajski konzulat je v izjavi za javnost obsodil incident in pozval k razjasnitvi okoliščin. Kot so še poudarili na konzulatu, morajo ZDA zagotoviti varnost tamkajšnjega osebja in preiskati primer.

Po navedbah oblasti v ZDA preiskava že poteka ob pomoči State Departmenta. Podrobnosti o preiskavi niso navedli.

Kitajski konzulat v San Franciscu je bil sicer v preteklosti že tarča napadov. Na novoletni dan leta 2014 so neznanci ob vhodu v stavbo odvrgli dve vedri z bencinom in ju zažgali.

Incident se je zgodil pred vrhom azijsko-pacifiških držav, ki bo v San Franciscu novembra. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa se ga bo verjetno udeležil tudi kitajski predsednik Xi Jinping, a v Pekingu njegove udeležbe še niso potrdili.

-kVACPiN34c