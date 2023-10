Mladi v stiski se radi zatečejo na splet

Skoraj polovica otrok v Sloveniji ocenjuje svoje duševno zdravje kot srednje dobro ali slabo, večina otrok pa rešuje svoje stiske sama oziroma se o tem ne pogovarja z odraslo osebo

Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja Unicef Slovenija v okviru kampanje Kako se počutiš? izpostavlja, da za preveč otrok in mladih nerazumevanje vseh vidikov duševnega zdravja še naprej predstavljajo velike izzive, o katerih ne govorijo z odraslo osebo. Unicefovi junior ambasadorji zato svoje vrstnike pozivajo, da spregovorijo o težavah.

Po raziskavi Unicefa Slovenija skoraj polovica otrok v Sloveniji ocenjuje svoje duševno zdravje kot srednje dobro ali slabo, večina otrok pa rešuje svoje stiske sama oziroma se o tem ne pogovarja z odraslo osebo. Vsakdo se kdaj znajde v stiski, pomembno pa je stisko prepoznati in se nanjo ustrezno odzvati nanjo ustrezno, ob svetovnem dnevu duševnega zdravja opozarjajo pri Unicefu.

"Vsi, ki morda občutite stisko, se poskusite s kom pogovoriti, ali pristopiti do odraslega, ki mu zaupate, saj je tudi odrasle treba opozoriti na pomembnost pravilnega ravnanja ob različnih stiskah mladostnikov. Pomembno je, da stojimo ob strani drug drugemu in s tem poskušamo preprečiti stiske naših sovrstnikov," je poudarila 16-letna Izabela Lara.

Otroci in mladi v stiski pa se namesto k pogovoru z zaupanja vredno odraslo osebo radi zatečejo na splet. "V oktobru, mesecu duševnega zdravja, je še bolj pomembno, da se spomnimo, da ni vse, kar je na spletu, resnično. Vzemimo si dan zase, ne glejmo družbenih omrežij ter se ponovno poistovetimo sami s sabo in vzljubimo svoje življenje," je povedala 19-letna Rebecca.

Nemalokrat se otroci in mladi ob misli na pogovor počutijo neprijetno in ne želijo spregovoriti o svojih težavah. Stigma je velika, zaradi neprijetnih občutkov in strahov nekateri pred odraslimi in pred vrstniki raje molčijo, saj se bojijo njihovih odzivov.

Takojšnja obravnava duševne motnje pa je lahko ključna za nadaljnji potek bolezni. Poleg pogovora so lahko v pomoč tudi hobiji, na primer šport ali umetniško izražanje. Te tehnike sproščanja nam lahko tudi vsak dan pomagajo vzdrževati dobro duševno zdravje, še poudarja Unicef. Otrokom in mladim v stiski so v pomoč lahko tudi prostovoljci v Unicefovih varnih točkah v 120 krajih po Sloveniji.