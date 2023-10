Kultura popravljanja

Problematika potrošništva in trajnostni življenjski slog

Obiskovalci festivala lahko sami popravijo svoje obleke

© Kollektiv Fischka_Stefanie Freynschlag

Po lanski uspešni premieri se re:pair festival, dogodek, ki izpostavlja problematiko potrošništva in spodbuja trajnostni življenjski slog, vrača na dunajske ulice. Letos bo posvečen enemu največjih onesnaževalcev planeta, modni industriji. Glavni namen festivala, ki bo na Dunaju potekal med 13. oktobrom in 5. novembrom, je oživiti in okrepiti kulturo popravljanja. Vsi dogodki v sklopu festivala bodo brezplačni.

Tekstilna industrija sodi med okolju najbolj škodljive industrije na svetu. Hitra moda je odgovorna za prekomerno porabo naravnih virov, ogromno emisij ogljikovega dioksida, hkrati pa v tekstilni industriji, predvsem v Aziji in Afriki, še vedno prihaja do izkoriščanja delovne sile. Dunajski festival popravil potrošnikov ne želi zgolj ozavestiti o temni plati modne industrije, temveč ponuja tudi alternativne in okolju ter ljudem bolj prijazne rešitve.

"Festival obuja tradicijo popravljanja, ki je v svetu, v katerem lažje in hitreje prek telefona naročimo novo obleko, kot pa jo popravimo ali nesemo k šivilji, v zatonu. Toda prav popravila so pomemben korak pri reševanju podnebne krize, saj z njimi zmanjšujemo količino odpadkov, varujemo okolje, manj zapravljamo in pogosto tudi podpiramo lokalne obrtnike," so zapisali predstavniki za medije mesta Dunaj.

Obiskovalci se bodo na dogodkih spoznali tako s teoretičnimi osnovami kot tudi s praktičnimi veščinami. V sklopu festivala se bo odvilo več kot sto dogodkov, vključno z razstavami, predavanji in delavnicami, na katerih bodo obiskovalci lahko predelali svoja stara oblačila. Da bi čim več Dunajčanov spodbudili k sodelovanju, se bo festival re:pair odvil na treh prizoriščih. Poleg Ljudskega muzeja, ki je bil osrednje prizorišče prve festivalske izdaje, bo festival popravil prvi teden gostoval v Kulturni hiši Brotfabrik, zadnji teden pa se bo odvil v SOHO STUDIOS.

Na vseh treh prizoriščih si bo mogoče ogledati potujočo razstavo Confessions of a T-Shirt, ki pripoveduje življenjsko zgodbo majice od rojstva na Kitajskem, do njene karierne poti na družabnih omrežjih in žalostnega konca življenja na obali Gane. V sodelovanju z Dunajsko mrežo popravil bodo obiskovalcem na voljo tudi popravljalna "reševalna vozila", kjer bodo serviserji vdihnili življenje različnim poškodovanim predmetom, od kitare do mikrovalovne pečice in fotelja. Mnoge delavnice, tako za otroke, šolske skupine kot tudi za odrasle, se bodo posvetile tudi vidnim popravilom ("Visible mending"), trendu, ki v zadnjem obdobju postaja vse bolj priljubljen način ohranjanja naših oblačil pri življenju.