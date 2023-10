»Režiserke, ki se odločijo, da bodo imele družino, pogosto še vedno gledajo postrani«

IZJAVA DNEVA

"Padla sem v generacijo, ki jo je zelo specifično zaznamovala Nina Rajić Kranjac. Pokazala je, kaj pomeni biti mlada ženska režiserka v sicer moškem svetu. Naredila je izjemen preboj, zelo zgodaj je postala najbolj uveljavljena režiserka v slovenskem prostoru. Dejstvo, da je ženska, je odprlo široko polje za celotno generacijo mladih režiserk."

"Je pa ta poklic v veliki meri še vedno ukrojen po moških merah. Ravno danes sem se pogovarjala s prijateljico, ki mi je rekla: Izbrala si si poklic, nisi pa si izbrala sistema, v katerem ga opravljaš. To drži. Odkar sem postala mama, še posebno glasno in jezno poudarjam, da se morajo določene stvari spremeniti. Poklic režiserja, režiserke je ustvarjen za določen tip človeka, kar trenutno še vedno pomeni, da je ustvarjen za določen tip moškega. Ne moremo mimo dejstva, da režiserke, ki se odločijo, da bodo imele družino, pogosto še vedno gledajo postrani. Sama stoodstotno trdim, da bi bilo sistem mogoče organizirati tako, da bi lahko uspešno združevali poklicno in družinsko življenje."

(Režiserka Maša Pelko v intervjuju za Nedelo o tem, da morajo ženske vzpostavljati svoj režim, namesto da poskušajo delovati v moškem)