Več kot 2000 žrtev v spopadiih med izraelsko vojsko in Hamasom

Izraelske letalske sile so ponoči nadaljevale z napadi na območje Gaze

Spopadi med izraelsko vojsko in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas so doslej zahtevali že več kot 2000 življenj, je danes sporočil tiskovni predstavnik izraelske vojske. Izraelske letalske sile so ponoči nadaljevale z napadi na območje Gaze, poročajo tuje tiskovne agencije.

Število smrtnih žrtev v Izraelu je naraslo na najmanj 1200, najmanj 3000 je ranjenih, je povedal tiskovni predstavnik izraelske vojske. Velika večina smrtnih žrtev so bili po njegovih navedbah civilisti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je do torka zvečer na območju Gaze v protinapadih izraelskega letalstva umrlo več kot 900 ljudi, približno 5000 ljudi je ranjenih. Tudi tu je večina žrtev civilistov.

Po navedbah Hamasa je bilo ponoči v več sto izraelskih napadih na območju Gaze ubitih najmanj 30 ljudi, več sto je ranjenih, poroča AFP. V napadih je bilo zadetih več deset stanovanjskih stavb, tovarn, mošej in trgovin.

Več deset bojnih letal je zgodaj davi napadlo več kot 200 ciljev na območju Al Furqan, od koder naj bi Hamas načrtoval in izvajal napade na Izrael, je sporočila izraelska vojska. V 24 urah je bil to že tretji obsežen napad na območju Gaze.

Po navedbah izraelske vojske so bojna letala na območju Gaze uničila radarski sistem, ki ga je Hamas uporabljal za odkrivanje vojaških letal in raket. V regiji Bejt Hanun so zadeli osemdeset ciljev Hamasa, vključno z dvema bančnima podružnicama, ki ju islamistično gibanje uporablja za "financiranje terorizma" v palestinski enklavi, so dodali.

Po navedbah Izraela je prišlo tudi do streljanja na meji z Libanonom, izraelske sile pa so odgovorile tudi na strele iz Sirije, poroča britanski BBC.

Po podatkih Združenih narodov je zaradi izraelskih zračnih napadov v Gazi razseljenih več kot 260.000 ljudi.

kBf3jm8OKyo

U17nMZwUrqM