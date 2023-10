Izrael in ZDA / »Sodelovanje med našima vojskama močnejše kot kdaj koli prej«

Prispelo prvo ameriško letalo s strelivom za izraelsko vojsko

Prvič od začetka spopadov med izraelsko vojsko in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas pred petimi dnevi je v Izrael ponoči prispelo prvo ameriško letalo s strelivom za izraelsko vojsko. To je danes sporočila izraelska vojska, ki se je ZDA zahvalila za podporo.

Vojska je sporočila, da je letalo z naprednim strelivom pristalo v letalskem oporišču Nevatim na jugu države in da je namenjeno za "izvedbo pomembnih napadov in pripravo na nadaljnje scenarije," je poročanje izraelskih medijev povzela italijanska tiskovna agencija Ansa.

Izraelska vojska se je zahvalila ZDA za podporo. "Naši skupni sovražniki vedo, da je sodelovanje med našima vojskama močnejše kot kdaj koli prej in ključni dejavnik varnosti in stabilnosti v regiji," so zapisali v izjavi.

V vzhodno Sredozemlje je medtem prispela ameriška letalonosilka Gerald Ford, največja vojaška ladja na svetu, z osmimi eskadriljami letal, križarko z vodenimi raketami ter rušilci z vodenimi raketami, so sporočili iz centralnega poveljstva ameriške vojske. S ciljem odvračanja Izraelu sovražnih akterjev oziroma preprečitve dodatne zaostritve razmer ali razširitve vojne so napovedali tudi napotitev več vojaških letal F-15, F-16 in A-10.

Prihod ameriške vojaške pomoči, kot tudi dodatne okrepitve, če bo potrebno, je v torkovem telefonskem pogovoru izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju napovedal ameriški predsednik Joe Biden. Govorila sta tudi o prizadevanjih obeh držav, da se zagotovi, da noben sovražnik Izraela ne bo mogel izkoristiti trenutnega položaja v svojo korist.

Napade pripadnikov skrajnega palestinskega gibanja Hamas je nato Biden v govoru označil za dejanja čistega zla. Potrdil je, da so med talci Hamasa tudi ameriški državljani in da jih je doslej v Izraelu umrlo 14.

Po napovedih State Departmenta pa bo v četrtek Izrael obiskal ameriški državni sekretar Antony Blinken.

