Ravnikar je dal Ljubljani nezamenljiv pečat

Razstavi v spomin na arhitekta Edvarda Ravnikarja

Nina Čelhar, ki v svoji slikarski praksi upodablja minimalistične idealizirane interierje ter prevprašuje zapleteno razmerje med arhitekturo in njenimi uporabniki, se sklicuje neposredno na Ravnikarjevo arhitekturno zapuščino

V Ravnikarjevem letu se bosta Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) in Cankarjev dom (CD) delu in duhu arhitekta Edvarda Ravnikarja poklonila z odprtjem dveh razstav. V Galeriji TR3 bodo ob 18. uri odprli razstavo KONS-TR3. Konstrukcija nove ere, ob 20.00 pa še skupinsko razstavo Edvard v Mali galeriji CD.

Obe ustanovi - CD in ZVKDS - povezuje Trg republike, ki velja za eno najbolj monumentalnih Ravnikarjevih del in prostor, ki je dal Ljubljani nezamenljiv pečat, so spomnili v CD.

Arhitekturno-zgodovinska razstava KONS-TR3. Konstrukcija nove ere, ki jo je pripravil ZVKDS v partnerstvu z Zavodom za gradbeništvo Slovenije in v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Ljubljana, Filmskim arhivom pri Arhivu RS, Projektivnim birojem Ambient in drugimi institucijami ter strokovnjaki, je eden od osrednjih razstavnih dogodkov letošnjega Ravnikarjevega leta.

Razstava o ključni arhitekturni stvaritvi slovenskega modernizma, kompleksu na Trgu republike v Ljubljani, pripoveduje o dosežkih projektantske ekipe, ki je pod taktirko najvidnejšega arhitekta druge polovice minulega stoletja, profesorja Ravnikarja, v sodelovanju s profesorjem Ervinom Prelogom, tedaj enim najpomembnejših strokovnjakov na področju teorije in analize konstrukcij, presegla omejitve svoje ere.

Vpeta v sam spomenik, stolpnico TR3, razstava sooča izvirnik s prvotnimi viri: končno realizacijo kompleksa in prve zamisli. Razstavljen je izbor zgodnjih zasnov, ki ilustrirajo izzive in premisleke na poti do končnih rešitev za celoto Trga republike in obe stolpnici, zasnovani kot 27-etažna, tedaj najvišja objekta na slovenskem.

Razstavljeni so tudi manj znani vidiki arhitekturnega sestava na Trgu republike, doslej še neobjavljeni načrti, podatki in interpretacije, velik poudarek je na konstrukcijah. Prikazane so tudi možnosti, ki jih danes pri ohranjanju kulturne dediščine ponujajo najsodobnejša orodja oz. digitalizacija grajenega okolja ter sodobne raziskave materialov pa tudi tiste raziskave, ki dopolnjujejo preplet vrednot arhitekturnega spomenika z njegovim simbolnim pomenom za slovenski narod, so ob razstavi, ki bo v Galeriji TR3 na ogled do 2. decembra, zapisali v CD.

Umetniška razstava Edvard pa se poklanja Ravnikarju kot vsestranskemu vizionarju in humanistu, ki je pri snovanju svojega opusa vedno postopal večdisciplinarno in arhitekturo razumel tudi v kontekstu likovne kulture. Spomin na dragoceno dediščino enega najpomembnejših modernistov v jugoslovanskem prostoru, pa tudi zunaj njegovih meja, so pospremili s tremi umetniškimi premisleki. Umetnici Nina Čelhar in Meta Drčar ter umetnik Tadej Vaukman v formulaciji umetniških premislekov predstavljajo izsledke svojih vsebinsko različno usmerjenih raziskav Ravnikarjevega življenja in dela, ki obenem zvesto odražajo zanje značilne, prepoznavne umetniške prakse.

Primat Vaukmana je fotografija, ki ji pogosto pridruži kolaž in risbo; umetnika, čigar delo temelji na (avto)portretiranju, so pri raziskovanju nagovorile Ravnikarjeve risbe in avtoportreti. Nina Čelhar, ki v svoji slikarski praksi upodablja minimalistične idealizirane interierje ter prevprašuje zapleteno razmerje med arhitekturo in njenimi uporabniki, se sklicuje neposredno na Ravnikarjevo arhitekturno zapuščino. Dialog na postavitvi sklepajo prostorske postavitve Mete Drčar, ki raziskuje povezave med gibajočim se telesom opazovalca, skulpturo in arhitekturo ter performativne učinke, ki se porajajo v procesu.

Razstava, ki je nastala v sodelovanju z Ravnikar Gallery Space, bo v Mali galeriji CD brezplačno na ogled do 7. januarja.

