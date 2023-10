Zelenski / »To moramo preprečiti«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prepričan, da se ruski predsednik Vladimir Putin znova pripravlja, da zimo uporabi kot orožje, kar pomeni napade na energetske sisteme, plinsko infrastrukturo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes prvič po začetku ruske invazije na Ukrajino na obisku na sedežu Nata v Bruslju, so sporočili iz zavezništva. Pred zasedanjem je pozval k dobavi orožja, predvsem sistemov zračne obrambe, ki so ključni za pripravo na bojevanje čez zimo.

"Za Ukrajino je eden največjih izzivov, kako preživeti zimo," je v izjavi za medije pred zasedanjem povedal Zelenski. Pri tem je izpostavil sisteme zračne obrambe, ki so ključni za zaščito energetske infrastrukture in prebivalcev, pa tudi izvoza žita. Obenem je pozval k dobavi raket dolgega dosega in topništva.

Pomen zračne obrambe, topništva in streliva za topništvo je poudaril tudi generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg, ki je Zelenskemu zagotovil nadaljnjo podporo. "Vidimo, da se ruski predsednik Vladimir Putin znova pripravlja, da zimo uporabi kot orožje, kar pomeni napade na energetske sisteme, plinsko infrastrukturo. To moramo preprečiti," je dejal.

Ob tem je pozdravil nedavne napovedi Nemčije in Romunije o nadaljnjih dobavah orožja Kijevu in izrazil pričakovanje, da bodo danes to storile tudi druge članice zavezništva.

Zelenski ima najprej na programu dvostransko srečanje s Stoltenbergom. Nato se bo udeležil srečanja kontaktne skupine za podporo Ukrajini pod vodstvom ZDA, znane tudi po imenu Ramstein, ki jo sestavlja okoli 50 držav. Popoldne pa se bo s prvim zasedanjem Sveta Nato-Ukrajina v sestavi obrambnih ministrov začelo zasedanje zveze Nato.

Zelenski naj bi se danes srečal tudi z belgijskim premierjem Alexandrom De Croojem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obrambni ministri članic zveze Nato začenjajo dvodnevno zasedanje v Bruslju, na katerem bodo med drugim razpravljali o nadaljnji podpori Ukrajini v boju z rusko agresijo. V četrtek pa se bodo posvetili nedavnim napetostim na severu Kosova in vlogi Natovih sil Kfor na območju.

Zasedanje poteka v senci spopadov v Izraelu po sobotnih napadih skrajnega palestinskega gibanja Hamas, na katere so izraelske sile odgovorile z napadi na Gazo.

