»Dejstvo, da so na molitev v prvi vrsti povabljeni moški, ne preseneča«

Sociolog dr. Roman Kuhar pred petkovo javno molitvijo na Kongresnem trgu opozarja, da gre za del strategij, ki jih v Evropi in širše uporabljajo neokonservativna gibanja

Dr. Roman Kuhar

Zavod Katoliška mladina bo v petek, 13. oktobra, ob 6.30 zjutraj prvič organiziral javno molitev rožnega venca na Kongresnem trgu pred stebrom Svete Trojice. Molili bodo za "uspešen začetek študijskega leta, za domovino in vero slovenske mladine". Tja vabijo vse, še posebej pa "mlade može in fante", ki so po njihovem "prvi poklicani biti voditelji in zgled pri pričevanju vere". Dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete in sociolog, je ob tem za spletno Mladino komentiral, da je organizacija javne molitve na Kongresnem trgu je del strategij, ki jih v Evropi in širše uporabljajo neokonservativna gibanja. Nekatere skupine, ki so vključene v to gibanje, delujejo kot nekakšne satelitske organizacije Katoliške cerkve (RKC).

"RKC si je namreč v procesu t. i. novo evangelizacije zadala nalogo, da pri širjenju in promociji vere angažirajo kar največ običajnih vernikov. Ti se predstavljajo kot zaskrbljeni državljani ali kot zaskrbljeni starši, njihovo izhodišče političnega delovanja pa je samoviktimizacija in sklicevanje na človekove pravice – v prsti vrsti pravice do svobode govora in do verske svobode. Strategija njihovega delovanja temelji na politiki strahu, ki v prvem koraku pomeni uporabo strateško izbrane govorice, simbolov in zgodb, s katerimi se vzpostavi situacija moralne panike ali krize (npr. naši otroci so ogroženi, naše družine so ogrožene, naš narod je ogrožen ...), v drugem koraku pa je za vzpostavljeno situacijo ponujena enostavna populistična rešitev. Ta najpogosteje vključuje omejevanje pravic določenim skupinam – na primer ženskam, LGBT osebam, migrantom itd," je poudaril Kuhar in pridal, da dejstvo, da so na molitev v prvi vrsti povabljeni moški, ne preseneča, saj je "skladno z izvornim razlogom, ki je privedel do današnjega strašenja z nekakšno teorijo ali ideologijo spola, kar neokonservativna gibanja strateško uporabljajo za mobilizacijo širokih množic ljudi".

"Vatikan je takrat v Združenih narodih zagovarjal drugačen pristop: namestno o enakih pravicah so zagovarjali koncept komplementarnosti spolov. Trdili so, da si moški in ženska zaslužita enako spoštovanje, ne pa tudi enakih pravic oziroma enakih družbenih vlog; ženskam pripada v prvi vrsti vloga matere, zato naj se temu primarno posveča in ostaja doma, moški pa vstopa v javni prostor. Prav tako kot bodo zdaj predvsem moški vstopili v javni prostor in molili. Ker mednarodna skupnost ni sprejela ideje o komplementarnosti spolov, je znotraj vatikanskih krogov nastala ideja o feministični zaroti, o ideologiji spola, ki naj bi si prizadevala za uničenje moškosti in ženskosti ter tradicionalnih družin," je še izpostavil Kuhar in ob tem opimnil, da ta mantra – čeprav v celoti temelječa na nekakšni teoriji zarote - še danes učinkuje, povezuje različne skupine v neokonservativna gibanja, ta pa delujejo na dolgi rok in bijejo t. i. kulturni boj z najrazličnejšimi strategijami, vključno s t. i. strateško litigacijo, posledice katere smo videli v ZDA.

"Še pred kratkim bi se nam smejali, če bi trdili, da bo odločitev v primeru Roe vs Wade preklicana, a je bila in pravica do abortusa je bila ponovno postavljena pod vprašaj. Zato tovrstne aktivnosti, kot je javna molitev, nikoli niso samo to, kar je vidno navzven. In naše človekove pravice nikoli niso samoumevne. V luči vzpona neokonservativnih gibanj v Evropi – ki jih, poleg RKC, med drugimi financirajo tudi ruski oligarhi in ameriške skrajno desne evangeličanske grupacije – še toliko manj," je sklenil dr. Roman Kuhar, sociolog in dekan Filozofske fakultete v Ljubljani.