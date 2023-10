Poziv zoper eskalacijo vojne v Izraelu in zoper enostransko slovensko politiko

Javno pismo slovenski vladi

To javno pismo slovenski vladi pišemo kot državljanke in državljani Slovenije in Evropske unije ter kot človeška bitja, zgrožena spričo zločinov, ki se v zadnjih dneh dogajajo v Izraelu in Gazi. Bojimo se, da se bo pobijanje nedolžnih civilistov, ki ga je zagrešil teroristični napad Hamasa, nadaljevalo in stopnjevalo, če bo Izrael uresničil grožnjo o kazenskem pohodu zoper Gazo, kjer sta na ozemlju, velikem kot Ljubljana, do skrajne gostote nagnetena in – morda brezizhodno – ujeta dva milijona Palestincev (podatek CNN), med njimi v veliki večini nedolžni civilisti.

Žal moramo opozoriti slovensko vlado, da z izjavami brezrezervne podpore Izraelu prispeva k zaostrovanju tega mednarodnega konflikta. Tako neodgovorne izjave ne služijo v čast državi, ki bo kmalu članica Varnostnega sveta OZN.

Prav tako se ne moremo strinjati z javno izjavo Gibanja za osvoboditev Palestine, ki jo je sopodpisalo tudi 42 slovenskih organizacij. Tu niti z besedico ni omenjena zločinska narava Hamasovega napada na Izrael, ki je sprožil sedanjo nevarno krizo.

Sedanje krvoprelitje izvira iz kompleksne in tragične zgodovine. Država Izrael je bila po drugi svetovni vojni ustanovljena zaradi slabe vesti mednarodne skupnosti spričo največjega zločina v zgodovini, nacističnega pomora šestih milijonov Judov. Če primerjamo politične zemljevide Bližnjega vzhoda od l. 1948, ko je bila podpisana mednarodna pogodba o nastanku judovske države, bomo opazili nenehno večanje Izraela na račun palestinskih ozemelj, kar je v nasprotju z mednarodnim pravom in pogodbo o ustanovitvi Izraela.Politiko izganjanja in preganjanja Palestincev je v zadnjih letih do neznosnosti stopnjeval trikratni predsednik vlade Benjamin Netanjahu, ki bi moral zaradi korupcije iti v zapor, čemur se izogiba s spodbujanjem fanatičnega krila izraelskega političnega prostora. Velika, nemara celo usodna napaka Hamasa je, da so se za tako zavržen napad odločili ravno v obdobju, ko je izraelska demokratična javnost vsakodnevno protestirala zoper nasilne ukrepe Netanjahujeve vlade in so se njegovim ukazom za preganjanje Palestincev javno upirali celo generali izraelske vojske.

V nasprotju z enostranskimi interpretacijami dogajanj v Izraelu velja poudariti, da tam močno odmevajo tudi glasovi zoper povračilne ukrepe. Naj med njimi omenimo velikega pisatelja Davida Grossmana, ki je pogumno protestiral zoper načrtovano kazensko ekspedicijo izraelske vojske v Gazi (glej Financial Times, London). Izraelci, Palestinci in mednarodna skupnost bi se morali vrniti k žal doslej neuresničenemu projektu »dveh držav v isti deželi«, ki ga je zagovarjal tudi dobršen del izraelskih intelektualcev, med njimi tudi Grossman in sijajni pokojni romanopisec Amos Oz.

Obenem je treba jasno povedati, da nesrečnega palestinskega prebivalstva ni zatiral le Izrael, temveč tudi – Hamas. Mreža Hamasovih valptov že desetletja kontrolira in terorizira lastno prebivalstvo ter po potrebi kaznuje Palestince, ki si drznejo izraziti drugačne poglede. Ta pritisk gre tako daleč, da se kritični palestinski intelektualci bojijo za svoje življenje.

Podpora upravičenemu boju za pravice Palestincev je včasih žal tudi krinka za antisemitizem. V tem smislu moramo opozoriti tudi nekatere slovenske propalestinske organizacije, domnevno levičarske, da je nesprejemljivo, če – kot je to bilo mogoče večkrat videti na plakatih in grafitih po Ljubljani – boj za pravice Palestincev zlorabljajo za opravičevanje ali celo propagando holokavsta. Je proslavljanje nacističnih zločinov primerno za organizacije, ki se razglašajo kot svobodoljubne in demokratične?

Kot državljanke in državljani RS zahtevamo od slovenske vlade, da pozove Izrael, naj ne sproži kaznovalnega pohoda v Gazo. Naj se tanki in letala ustavijo! Naj današnji Izraelci ne ponovijo usodnega zločina, ki so ga nad njihovimi predniki zagrešili nacisti!

Dobro je, da je Egipt odprl svojo mejo. Vendar pot žensk, otrok, starejših, ranjenih, bolnih in tolikih drugih nedolžnih civilistov do egiptovske meje pelje čez kamnito puščavo, kjer ni ne hrane ne vode ne zdravil, očitno pa bi bili izpostavljeni tudi nenehnemu obstreljevanju. Stara zaveza Svetega pisma je zelo natančno dokumentirala tovrsten eksodus. Naj se ne ponovi!

Je čas vojne in je čas miru, piše v Bibliji. Zdaj je čas, skrajni čas za ponovno vzpostavitev miru.

Boris A. Novak,

podpredsednik Mednarodnega PEN-a,

Upravni odbor Slovenskega PEN-a in predsednica Tanja Tuma,

Ljubljana, 13. oktobra 2023