Plesni spektakel / Srce nigerijske kulture

Re:inkarnacija mednarodno priznanega koreografa Qudusa Onikekuja

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo 23. oktobra ob 19.30 na ogled plesni spektakel Re:inkarnacija mednarodno priznanega koreografa Qudusa Onikekuja, ki nas bo popeljal v srce nigerijske kulture, kjer se ritmi največjega nigerijskega mesta Lagos prepletajo z globoko modrostjo jorubske filozofije. Predstava je prepojena s prvinami afrofunka, breakdancea in hiphopa, spremljajo pa ga glasbeniki, ki glasbo odigrajo v živo.

"Rdeča nit zgodbe je cikličen prehod med življenjem in smrtjo, smrtjo in življenjem."

Ob utripajočih urbanih ritmih Lagosa, prekipevajočega od mladostne energije, se nigerijski plesalec in koreograf Qudus Onikeku vrača k afrobeatu sedemdesetih, v kombinaciji s sodobnimi slogi, kot so hip-hop, dancehall in funky house. Re:inkarnacija je zgrajena okoli treh stopenj reinkarnacije: rojstva, smrti in novega rojstva. Delo zaznamujejo jasno izrisane, močne osebnosti izvajalcev, ki jih nosi skupinska energija. Vsak od njih tradicijo afrobeata Fele Kutija samosvoje prevaja v sodobne plesne in glasbene sloge.

Produkcije Qudusa Onikekuja so z velikim uspehom gostovale mdr. na Beneškem in Lyonskem bienalu ter na festivalu v Avignonu. V Re:inkarnaciji Onikeku zgradi most do povsem nove generacije nigerijskih odrskih umetnikov, ki lastno ustvarjalnost dandanes oplajajo z Instagramom. "Zanimivo se mi je zdelo, da ti mladi znova zajemajo iz energije šestdesetih in sedemdesetih let, jo reaktivirajo, obnavljajo, reinkarnirajo v sedanjosti, zavedno ali nezavedno prežeto z družbenimi boji preteklosti in sedanjosti," pravi Onikeku.

Re:inkarnacija je plesna, glasbena, modna in vizualna umetniška stvaritev o globinah starodavne jorubske filozofije, prepletene z aktualno nigerijsko mladinsko kulturo. Je plod skupine nigerijskih plesalcev, prepojen z ritmom in utripom Lagosa. Kot hommage temu obilju koreografijo – razčlenjeno v treh poglavjih, zaznamuje izrazita glasbena struktura, dopolnjena s celovito in skrbno zasnovano vizualno estetiko.

"Rdeča nit zgodbe je cikličen prehod med življenjem in smrtjo, smrtjo in življenjem. Na začetku plesalci gibe človeškega vsakdanjika replicirajo kot roboti. Delajo, se srečujejo in spolni akt opravljajo v togih, staccato kretnjah. Krožijo v medsebojnih srečanjih, splošna poanta je misel, da smo vsi zgolj lutke ali avtomati, da naš obstoj v resnici sploh ni življenje. Vendar plesalci hipoma, kot da bi nekdo zaklical »Čas je za zabavo!«, odvržejo prvotno identiteto in se preoblečejo v pisana oblačila," so zapisali v Cankarjevem domu.

