Nova ministrica za zdravje

Valentina Prevolnik Rupel prevzema posle

Valentina Prevolnik Rupel, kandidatka za ministrico za zdravje

© Vlada RS

Predsednik vlade Robert Golob, ki je po odstopu ministra Danijela Bešiča Loredana zadnje tri mesece vodil zdravstveni resor, bo danes posle v tem delu predal Valentini Prevolnik Rupel, ki jo je DZ v petek potrdil za ministrico za zdravje. Ministrica prevzema enega bolj zahtevnih resorjev, čaka jo veliko nalog ob usklajevanju različnih interesov.

Prevolnik Rupel bo posle od Goloba uradno prevzela dopoldne, a delo na zdravstvenem resorju že pozna, saj je bila zadnje tri mesece državna sekretarka. Doslej je delovala tudi kot članica strateškega sveta za zdravstvo.

Tako je tudi v prvi izjavi po imenovanju poudarila, da bodo na ministrstvu za zdravje nadaljevali zastavljeno delo, med drugim pripravljajo interventni zakon s številnimi ukrepi.

Napovedala je, da si bo prizadevala za večjo dostopnost vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije do zdravstvenih storitev, ki morajo biti kakovostne in varne, pri tem pa bodo morali odpreti tudi vprašanje košarice pravic.

Nova ministrica si je že izbrala tudi ožjo ekipo sodelavcev. Poleg dosedanjega državnega sekretarja Marjana Pintarja bosta to še v petek imenovana nova državna sekretarja, specialistka družinske medicine iz Zdravstvenega doma Ljubljana Eva Vodnik in magister inovativnega menedžmenta v sociali Denis Kordež, ki je bil doslej namestnik in pomočnik direktorja Zdravstvenega doma Litija.

Premier Golob pa je po izvolitvi nove ministrice znova poudaril, da zdravstvo ostaja glavna prioriteta vlade.

