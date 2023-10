Golob / »Prepričan sem, da predajam posle v dobre roke«

Premier Robert Golob verjame, da bodo imeli prebivalci od nove ekipe na ministrstvu za zdravje takojšnje in konkretne koristi

Premier Robert Golob in začasni minister za zdravje med obiskom v Pediatrični kliniki UKC Ljubljana

Premier Robert Golob, ki je po odstopu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana zdravstveni resor začasno vodil zadnje tri mesece, je posle predal novi ministrici Valentini Prevolnik Rupel. Ob tem je povedal, da verjame, da bodo imeli vsi prebivalci Slovenije in pacienti od nove ekipe na ministrstvu za zdravje takojšnje in konkretne koristi.

"Prepričan sem, da predajam posle v dobre roke, veselim se sodelovanja naprej," je poudaril Golob in na področju zdravstva napovedal nove pristope - majhne, a konkretne korake.

Prevolnik Rupel se je Golobu še enkrat zahvalila za priložnost in poudarila, da bo v času vodenja zdravstvenega resorja skušala delati najboljše, kar se da.

Na vprašanje glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je znova odgovorila, da bo novi obvezni zdravstveni prispevek v naslednjem letu ostal fiksen in bo torej znašal 35 evrov, leto zatem pa se bo, kot je predvideno, valoriziral.

Prevolnik Rupel je imena državnih sekretarjev razkrila že v petek, v prvi izjavi za medije, potem ko jo je DZ imenoval za novo ministrico. Poleg dosedanjega državnega sekretarja Marjana Pintarja bosta to še v petek imenovana nova državna sekretarja, specialistka družinske medicine iz Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana Eva Vodnik in magister inovativnega menedžmenta v sociali Denis Kordež, ki je bil doslej namestnik in pomočnik direktorja ZD Litija.

Na vprašanje, ali bo v njeni ekipi svetovalcev katero od znanih imen s področja zdravstva, pa je odgovorila, da se o tem še dogovarjajo, zato imen še ni želela razkriti.