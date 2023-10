»Najpomembnejša kulturna prireditev in knjižna predstavitev Slovenije v zadnjih 30 letih«

V Frankfurtu bo v sredo vrata odprl 75. knjižni sejem. Letošnja častna gostja je Slovenija.

Slovenija se bo predstavila kot "sodobna trajnostna in v prihodnost usmerjen družba", je poudarila ministrica za kulturo Asta Vrečko

© Borut Krajnc

V Frankfurtu bo v sredo vrata odprl 75. knjižni sejem. Letošnja častna gostja Slovenija bo v ospredje svoje predstavitve postavila poezijo, filozofijo in poglobljeno branje. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je pred torkovo otvoritveno slovesnostjo v videonagovoru izpostavila, da bo častno gostovanje predstavitev Slovenije na najvišji ravni.

"Ta dogodek je najpomembnejša in najobsežnejša kulturna prireditev in knjižna predstavitev Slovenije v zadnjih tridesetih letih," je povedala ministrica in navedla, da bodo v slovenskem paviljonu predstavili več kot 400 prevodov del slovenskih avtorjev v tuje jezike, ki so izšli v zadnjih dveh letih.

Frankfurtski knjižni sejem po njenih besedah "ni le literarni in kulturni dogodek, je predstavitev Slovenije na najvišjem nivoju s številnimi povezanimi dogodki, razstavami in možnostmi sodelovanja".

Dogajanje v tem tednu bo po ministričinih besedah izjemno intenzivno, "tudi ko gre za krepitev kulturnih, političnih in gospodarskih povezav med Slovenijo in Nemčijo".

Slovenija se bo predstavila kot "sodobna trajnostna in v prihodnost usmerjen družba", je poudarila ministrica in dodala, da bodo predstavljene slovenska zgodovina, kultura in literatura, ki ni zgolj znotraj nacionalnih meja, ampak so njen sestavni del tudi zamejci ter avtorji, ki delajo v tujini, in pisci drugih narodnosti, ki živijo in ustvarjajo v Sloveniji.

Frankfurtski knjižni sejem bo potekal od 18. do 22. oktobra. Slovenija se bo z geslom Satovje besed tako na sejmu kot v samem mestu prestavila na skupno približno 250 dogodkih.