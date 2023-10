»Novi Bližnji vzhod, o katerem sanja Netanjahu, se ne bo uresničil«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da bo to nov Bližnji vzhod brez Netanjahuja. Njegovi dnevi in dnevi njegove vlade so šteti. To sam dobro ve. Ve, da bo v Izraelu sledila interna preiskava in da bo sam njena prva žrtev. Skušal bo obnoviti podobo izraelske vojske. Misli, da bodo izbrisali Palestince, da so Arabci pripravljeni na normalizacijo z Izraelom. O takšnem miru govori. Pred to krizo se je hvalil, češ Palestinci so vedno trdili, da ne bo miru z Arabci, dokler ne bo rešen izraelsko-palestinski konflikt, zdaj pa poglejte, imamo veleposlaništva v Abu Dabiju, Bahrajnu, Maroku, napredujemo tudi s Savdijci. Ta dogodek pa je pokazal, da se je povsem motil. Še enkrat se je pokazalo, da je bistvo v palestinskem problemu. Novi Bližnji vzhod, o katerem sanja Netanjahu, se ne bo uresničil."

(Palestinski veleposlanik Salah Abdel Šafi, ki Slovenijo pokriva iz diplomatskega predstavništva na Dunaju, o tem, da je izraelski premier Benjamin Netanjahu napovedal oblikovanje novega Bližnjega vzhoda; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)