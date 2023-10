Anketa / Golobovi vladi padla priljubljenost

Tudi Golobovo stranko Gibanje Svoboda je prehitela Janševa SDS

Predsednik vlade in predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob

© Nebojša Tejić / STA

Javnost je vse bolj nezadovoljna z vlado Roberta Goloba, je pokazala oktobrska javnomnenjska raziskava Vox populi, ki jo je za časnik Dnevnik izvedla Ninamedia. Kot uspešno jo je ocenilo 39,3 odstotka vprašanih, kot neuspešno pa 53,1 odstotka. Med strankami je na prvem mestu SDS z 21,9-odstotno podporo, sledi Svoboda, ki bi jo volilo 20,3 odstotka.

V anketi Vox populi sta podporo povečali SDS in SD. Za SDS se je izreklo 21,9 odstotka anketiranih (septembra 20,5), za Gibanje Svoboda pa 20,3 odstotka (septembra 22,6). NSi bi svoj glas dalo 7,7 odstotka anketiranih (septembra 8,1), SD sedem odstotkov (septembra 6,7), Levici pa 4,9 odstotka (septembra 5).

Kateri od drugih strank bi svoj glas namenilo 2,9 odstotka vprašanih. Med anketiranci je vedno več neopredeljenih. Maja lani jih je bilo devet odstotkov, decembra 19, julija letos 24 odstotkov, v tokratni anketi pa jih je bilo 30,9 odstotka.

Delo vlade je v tokratni javnomnenjski raziskavi kot uspešno ocenilo 39,3 odstotka vprašanih (septembra 49,3, avgusta pa 51,7 odstotka), kot neuspešno pa 53,1 odstotka (septembra 45,4, avgusta 44,9 odstotka). To je prvič, odkar je pred dobrim letom dni vodenje vlade prevzel Robert Golob, da večina vlado vidi kot neuspešno. Zgodilo se je že (nazadnje maja letos), da je bil delež ocen neuspešno večji od deleža ocen uspešno, a praga 50 odstotkov doslej še ni presegel, izpostavlja Dnevnik.

Z odločitvijo o zamenjavi kmetijske ministrice Irene Šinko je v raziskavi soglašalo 46 odstotkov vprašanih, nasprotuje ji 37,1 odstotka. Zamenjava ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana ima podporo 44 odstotkov, ne podpira pa je 36,9 odstotka anketiranih. Drugače je z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik. Njeno zamenjavo podpira 77,1 odstotka, nasprotuje pa ji le 13,7 odstotka vprašanih. Vendar javnost ne pričakuje, da bi se zaradi teh menjav v delu vlade kaj bistvenega spremenilo.

Priljubljenost politikov: Logar pred Natašo Pirc Musar

Na prvo mesto lestvice priljubljenosti med slovenskimi politiki se je ta mesec prebil poslanec SDS Anže Logar. Sledijo predsednica republike Nataša Pirc Musar, kočevski župan Vladimir Prebilič, ki mu je podpora najbolj zrasla, in evropska poslanka Ljudmila Novak, ki je zdaj četrta.

Največji padec podpore je anketa zabeležila pri predsedniku Svobode in vlade Robertu Golobu, ki je tokrat na petem mestu. Sledijo gospodarski minister Matjaž Han, ljubljanski župan Zoran Janković, predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon sta zamenjala mesti, obrambni minister Marjan Šarec in predsednik NSi Matej Tonin.

Agencija Ninamedia je telefonsko anketo za časnik Dnevnik izvedla med 9. in 11. oktobrom na reprezentativnem vzorcu 700 oseb.