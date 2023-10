»Ne glede na to, kako gledate na to, zmagali smo«

Na Poljskem je po 99,97 odstotka preštetih glasovnicah na nedeljskih parlamentarnih volitvah z 35,39 odstotka glasov zmagala vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS). Kljub temu ji koalicije najverjetneje ne bo uspelo sestaviti, saj so si večino zagotovile opozicijske stranke na čelu z Državljansko koalicijo (KO) Donalda Tuska.

KO, ki jo vodi nekdanji premier Tusk, je namreč prejela 30,68 odstotka glasov, koalicijo pa bo predvidoma sestavila s tretje- in četrtouvrščeno stranko, sredinskim zavezništvom Tretja pot in levičarsko Novo Levico. Prva je prejela 14,41 odstotka glasov, druga pa 8,61 odstotka, je razvidno iz spletne strani poljske volilne komisije.

Na podlagi izidov bi koalicija opozicijskih strank verjetno zasedla okoli 249 sedežev v 460-članskem poljskem parlamentu. PiS premierja Mateusza Morawieckega na drugi strani pa jih bo imela na voljo 196, poroča portal Deutsche Welle. Večine ji ne more zagotoviti niti zavezništvo s petouvrščeno skrajno desno Konfederacijo, ki je prejela 7,16 odstotka glasov in bo verjetno zasedla 15 sedežev v parlamentu.

PiS je kljub izgubi večine napovedala, da bo poskušala sestaviti vlado pod vodstvom Morawieckega. "Ne glede na to, kako gledate na to, zmagali smo," je dejal vodja kampanje PiS Joachim Brudzinski. Poljski predsednik Andrzej Duda, zaveznik PiS, v ponedeljek sicer še ni sporočil, ali bo mandat za sestavo vlade najprej podelil PiS kot zmagovalki volitev ali KO kot drugouvrščeni. Se je pa v izjavi zahvalil državljanom za visoko volilno udeležbo.

Poleg volitev je v nedeljo potekal tudi posvetovalni referendum, na katerem so Poljaki glasovali o tem, ali se strinjajo s privatizacijo podjetij v državni lasti, zvišanjem upokojitvene starosti na 67 let, odstranitvijo ovir na poljski meji z Belorusijo in solidarnostno shemo EU o prerazporejanju migrantov. Referendumi pa niso dosegli niti kvoruma, tisti, ki so oddali glas, pa so bili večinsko proti.

Opozicija je sicer referendume bojkotirala in tako poskušala doseči neizpolnitev kvoruma, da ti ne bi bili veljavni, poroča portal Deutsche Welle.

