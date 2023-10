Frankfurtski knjižni sejem / Politična drža ob dogajanju v Gazi

Javnost je vznemirila izjava direktorja Juergena Boosa o solidarnosti z Izraelom ter preložitev podelitve nagrade palestinski avtorici Adanii Šibli

Knjižni sejem v Frankfurtu je po besedah Aste Vrečko prostor odpiranja dialoga in priložnost, da se znova osvetli trpljenje civilistov v tej in drugih vojnah ter v svet pošlje sporočilo miru in spoštovanja mednarodnega prava, vključno z Ženevsko konvencijo, ter zahtevo po takojšnji humanitarni oskrbi civilnega prebivalstva v Gazi

© Danijel Novakovič / STA

Frankfurtski knjižni sejem je pred začetkom zasenčen z vojno na Bližnjem vzhodu. Javnost je vznemirila izjava direktorja Juergena Boosa o solidarnosti z Izraelom ter preložitev podelitve nagrade palestinski avtorici Adanii Šibli. To je sprožilo obsodbo uglednih pisateljev in umik arabskih založnikov. Odzvala se je tudi ministrica Asta Vrečko.

Knjižni sejem se začenja teden in pol po tem, ko je teroristična skupina Hamas izvedla napad na Izrael, zaradi česar se je ta odzval z bombardiranjem območja Gaze.

Tako so organizatorji sejma po navedbah AFP "na hitro obsodili 'barbarski' napad palestinskih militantnežev in pohiteli s preureditvijo urnika ter obljubili, da bodo izraelski glasovi imeli pomembno vlogo". Direktor sejma Boos je v odzivu zapisal, da je nasilje nad Izraelom v nasprotju z vsemi vrednotami frankfurtskega sejma in dodal, da je sejem "popolnoma solidaren z Izraelom".

"V luči terorizma proti Izraelu" so preložili tudi podelitev nagrade palestinski pisateljici Adanii Šibli, ki naj bi v okviru sejma v petek prejela literarno nagrado LiBeraturpreis združenja Litprom, ki je namenjena avtoricam z globalnega Juga. Njen roman, ki v nemškem prevodu nosi naslov Eine Nebensache (Postranska stvar), so kritiki pohvalil, a hkrati tudi kritizirali zaradi domnevnih antisemitskih stereotipov.

"Kultura in umetnost nikoli ne smeta biti podvrženi izrabljanju v politične namene in ustvarjanju novih delitev. Kultura in umetnost sta tisto družbeno tkivo, ki spodbujata dialog, razumevanje drugega in mnogotere pozicije, pomagata reflektirati zapletene odnose in družbene situacije."



Asta Vrečko,

ministrica za kulturo

Pri Litpromu, združenju za spodbujanje literature iz Afrike, Azije in Latinske Amerike, so poudarili, da iščejo ustrezen okvir za podelitev. "Podelitev nagrade avtorici ni bila nikoli vprašljiva," so dodali.

Odločitev je v odprtem pismu obsodilo 600 podpisnikov. V pismu, ki sta ga med drugim podpisala tudi nobelovca Abdulrazak Gurnah in Olga Tokarczuk, so zapisali, da se s preložitvijo nagrade "zapira prostor za palestinski glas". Izjavo so med drugim podpisali Pankaj Mishra, William Dalrymple, Colm Toibin in Naomi Klein.

Obenem so se s sejma umaknile nekatere arabske založniške hiše, med njimi Združenje založnikov Emiratov in Arabsko društvo založnikov v Egiptu.

Sodelovanje na sejmu je med drugim odpovedal tudi v Kranju živeči alžirski pisatelj Said Khatibi. "Politična drža, ki jo je napovedal Frankfurt ob dogajanju v Gazi, v času, ko bi upali, da bo literatura igrala vlogo pri približevanju perspektiv in vzpostavljanju dialoga, ne ublaži naše bolečine," je zapisal na Facebooku.

Obsodil je tako izjavo Boosa kot tudi odložitev podelitve nagrade Šibli. To sta med drugim obsodila tudi Slovenski in berlinski PEN, ki menita, da bi lahko bila podelitev nagrade priložnost za enotni, izraelski in palestinski poziv k prekinitvi ognja in k miru.

Na dogajanje se je odzvala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je poudarila, da "kultura in umetnost nikoli ne smeta biti podvrženi izrabljanju v politične namene in ustvarjanju novih delitev. Kultura in umetnost sta tisto družbeno tkivo, ki spodbujata dialog, razumevanje drugega in mnogotere pozicije, pomagata reflektirati zapletene odnose in družbene situacije".

Knjižni sejem v Frankfurtu je po njenih besedah prostor odpiranja dialoga in priložnost, da se znova osvetli trpljenje civilistov v tej in drugih vojnah ter v svet pošlje sporočilo miru in spoštovanja mednarodnega prava, vključno z Ženevsko konvencijo, ter zahtevo po takojšnji humanitarni oskrbi civilnega prebivalstva v Gazi. "Napada Hamasa na izraelske civiliste ne smemo relativizirati. A če se ne bomo začeli pogovarjati o urejanju položaja Palestincev, se bo spirala nasilja le še poglabljala. Odpovedi že napovedanih dogodkov ne prispevajo k reševanju problema, temveč ga samo umikajo z našega vidnega polja in s tem povzročajo samo še dodatno nezadovoljstvo," je opozorila.