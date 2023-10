Oškodovanje države / Hišne preiskave v Sloveniji in Italiji

Protipravna premoženjska korist naj bi presegla 14 milijonov evrov

NPU zaradi suma storitve kaznivega dejanja pri prodaji državnega deleža v podjetju Meta Ingenium, nekdanjem lastniku podjetja Bia Separations, izvaja hišne preiskave na območju Policijske uprave Ljubljana, med drugim v SDH, z italijansko finančno policijo pa tudi v Italiji. Protipravna premoženjska korist naj bi presegla 14 milijonov evrov.

Iz Generalne policijske uprave so danes sporočili, da izvajajo več operativnih aktivnosti. Med drugim so v teku štiri preiskave stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju ljubljanske policijske uprave, hkrati pa tudi štiri preiskave stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju Italije. Pri slednjih NPU sodeluje z italijansko finančno policijo Guardia di Finanza.

V NPU preiskujejo kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, storjeno na škodo gospodarske družbe v državni lasti. Kaznivega dejanja so osumljene tri fizične osebe, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na tri fizične osebe in tri pravne osebe na območju Slovenije in na eno fizično osebo in eno pravno osebo na območju Italije.

"Osumljena fizična oseba je z namenom, da bi gospodarski družbi z območja Italije pridobila protipravno premoženjsko korist, zlorabila svoj položaj s tem, ko je sklenila škodljivo pogodbo o prodaji poslovnega deleža v družbi tveganega kapitala za bistveno nižjo ceno od realne, pri tem pa je vedela in se zavedala, da je družba z območja policijske uprave Nova Gorica, v kateri je imela družba tveganega kapitala lastniški delež, v postopku prodaje in da bo prodana po visoki vrednosti. Dve fizični osebi pa sta kaznivo dejanje pomagali izvršiti," so preiskave utemeljili v policiji.

Policija

Protipravna premoženjska korist je ocenjena na več kot 14 milijonov evrov, za isti znesek je oškodovano državno premoženje, so navedli.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je sicer predpisana kazen zapora od enega do osmih let.

V Slovenskem državnem holdingu (SDH) so medtem potrdili, da so jih obiskali policisti. "Razlog preiskave je primer prodaje družbe Meta Ingenium iz leta 2020," so zapisali v sporočilu za javnost. Kot so dodali, so preiskovalcem zagotovili zahtevano dokumentacijo in druge relevantne informacije.

Po neuradnih informacijah hišna preiskava poteka tudi pri nekdanjemu članu uprave SDH Boštjanu Kolerju.

SDH je svoj delež v Meti prodal dobra dva meseca pred prodajo Bie Separations nemškemu Sartoriusu, in sicer za 1,9 milijona evrov, še 1,2 milijona evrov dodatne kupnine pa bodo prejeli zaradi uspešne prodaje Bie. Če bi SDH ostal v lastništvu Mete, pa bi bil upravičen do vsaj 18 milijonov evrov kupnine. Za SDH problematično dejstvo je, da so bili s prodajnim postopkom Bie Separations seznanjeni, a so delež v Meti kljub temu prodali po omenjeni ceni, navajajo Finance, ki so o prodaji družbe začele pisati oktobra lani.

Po objavi člankov so se za revizijo posla odločili nadzorniki SDH, ki so ugotovili, da pri vodenju postopka prodaje ni bila zagotovljena največja mogoča dolžna skrbnost za zagotovitev pravilnosti postopkov in največjega mogočega ekonomskega interesa države ter da je šlo v postopku prodaje na strani zasebnega večinskega solastnika družbe Meta Ingenium, družbe Meta Ventures, za pomembne nepravilnosti, ki se nanašajo na opustitev dolžnosti informiranja in seznanjanja SDH z drugimi bistvenimi okoliščinami, pomembnimi za postopek prodaje in vrednotenja družbe Meta Ingenium.

Po seznanitvi z izsledki revizije so s položajev odstopili člana uprave SDH Boštjan Koler in Boris Medica ter član nadzornega sveta Igor Kržan. Slednji je v času prodaje naložbe v Meti začasno vodil upravo SDH.