»Nam hoče Logar povedati, da je treba ljudi pustiti v blatu?«

IZJAVA DNEVA

"V mesecu dni smo torej po Logarjevo prišli do popoplavnega 'koncepta obnove', ki je izjemno drag ukrep in morda 'ne odgovarja na svetovne megatrende'. Kaj nam torej hoče povedati? Da je treba ljudi pustiti v blatu, kot cankarjansko Francko, saj ni jasno, ali je ta 'prenova res program razvoja, ki odgovarja na svetovne megatrende, ali potencialno največji zbir klientelističnih projektov v zgodovini samostojne Slovenije'. In kako bomo to ugotovili? Tako, da jih pustimo brez pomoči? In ali ni ravno funkcija parlamentarne opozicije, da nadzira delovanje vlade? A tam ne Logarja ne Janše večinoma ni. Imata še en 'šiht' drugje?

"Logar ima v svoji cinični brezčutnosti prav: nobena obnova, nobena pomoč ljudem ni v skladu s svetovnimi 'megatrendi', saj je vendar jasno, da je pomoč ljudem naložba, v kateri ni zmagovalcev, nihče ne obogati, za preživetje gre. Pomoč ljudem je strošek, in ta strošek skrbi Logarja bolj kot ljudje, ki so ostali brez vsega; ta strošek pač ni v skladu s 'svetovnimi megatrendi'."

(Novinarka in urednica Tanja Lesničar Pučko v Dnevnikovi kolumni o tem, da se Anže Logar in njegova Platforma sodelovanja sprašujejo, ali gre pri konceptu obnove po poplavah za program razvoja, ki odgovarja na svetovne megatrende, ali potencialno največji zbir klientelističnih projektov v zgodovini samostojne Slovenije)