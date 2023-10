Von der Leyen / »Nobenega opravičila ni za napad na bolnišnico, polno civilistov«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ostro obsodila torkov napad na bolnišnico v Gazi, v katerem je umrlo več sto ljudi

© Kuhlmann /MSC / Wikimedia Commons

"Nobenega opravičila ni za napad na bolnišnico, polno civilistov. Poskrbeti moramo, da bodo razjasnjena vsa dejstva, in da bodo odgovorni za ta napad tudi odgovarjali," je danes v Strasbourgu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je ostro obsodila torkov napad na bolnišnico v Gazi, v katerem je umrlo več sto ljudi.

Napad na bolnišnico v Gazi, za katerega se medsebojno obtožujejo Izrael in palestinska oborožena gibanja, je obsodil tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki se je danes nekoliko nepričakovano udeležil zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu.

"Tudi vojne imajo svoja pravila. Tudi pravica do samoobrambe ima svoje meje in v tem primeru so to meje, ki jih določa mednarodno humanitarno pravo," je dejal. Ob tem je poudaril, da je Hamas teroristično gibanje, ki ne predstavlja vseh Palestincev.

"Le če bomo priznali bolečino Izraela in njegovo pravico, da se brani, bomo lahko verodostojno trdili, da se mora Izrael odzvati kot demokracija, v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom, in da je ključnega pomena zaščititi življenja civilistov. Če želimo, da nas poslušajo, moramo najprej poslušati."



Poudarila je, da je bilo po napadu gibanja Hamas 7. oktobra pomembno podati sporočilo solidarnosti z Izraelom, kar je storila med obiskom minuli petek. Po tem obisku je bila namreč tarča kritik, ker ob tem ni pozvala k spoštovanju mednarodnega prava pri izraelskem odzivu na Hamasov napad.

"Le če bomo priznali bolečino Izraela in njegovo pravico, da se brani, bomo lahko verodostojno trdili, da se mora Izrael odzvati kot demokracija, v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom, in da je ključnega pomena zaščititi življenja civilistov. Če želimo, da nas poslušajo, moramo najprej poslušati," je danes dejala von der Leyen.

Opozorila je tudi na vse hujše humanitarne razmere v Gazi. "Pomoč mora nujno doseči Palestince, zato smo se odločili, da takoj potrojimo humanitarno pomoč civilistom v Gazi. Prav tako smo vzpostavili humanitarni zračni most EU do Egipta," je dejala. Napadov izraelske vojske na Gazo ob tem ni omenila.

Predsednica Evropske komisije je izrazila še sožalje žrtvam nedavnih napadov v Bruslju in francoskem Arrasu ter opozorila na porast terorizma. Vse bolj nestabilne in nevarne razmere v svetu je izpostavil tudi Borrell.

"Zdi se, da se približujemo konfliktu med muslimanskim in krščanskim svetom, tega ne smemo dopustiti," je dejal. Ob tem je pozval k enotnemu delovanju Evropske unije in njenih članic. Poudaril je tudi potrebo po normalizaciji odnosov med arabskimi državami in Izraelom, ter preprečevanju konfliktov in vzpostavitvi trajnega miru na Bližnjem vzhodu, ki bi temeljil na rešitvi dveh držav.

Vodje političnih skupin v Evropskem parlamentu so nato enotno obsodili napade Hamasa, njihova mnenja in stališča pa so se razlikovala predvsem glede odziva EU na konflikt na Bližnjem vzhodu in izraelskih povračilnih napadov na Gazo.

Manfred Weber (EPP) je dejal, da mora Evropa neomajno stati ob strani Izraelu. Opozoril je na porast terorizma in poudaril potrebo po humanitarni pomoči Palestincem, ob tem pa namenil kritiko Borrellu, ker je prejšnji teden potoval na Kitajsko namesto na Bližnji vzhod.

Iratxe Garcia Perez (S&D) je kritizirala odziv nekaterih predstavnikov EU na konflikt na Bližnjem vzhodu in dejala, da "se proti zločinskim dejanjem ne bori z novimi zločini".

Stephane Sejourne (Renew) je med drugim pozval k takojšnji izpustitvi talcev ter podprl pravico Izraela do samoobrambe v skladu z mednarodnim pravom, Jordan Bardella (ID) in Bert-Jan Ruissen (ECR) pa sta izpostavila predvsem potrebo po boju proti terorizmu.

Vodji političnih skupin Zelenih in Levice, Philippe Lamberts in Manon Aubry, sta medtem poleg obsodbe napadov Hamasa opozorila tudi na izraelske raketne napade na Gazo, ki se po besedah Lambertsa spreminjajo v maščevanje in kolektivno kaznovanje.

Aubry je obsodila ravnanje izraelskih oblasti in kritizirala predsednico Evropske komisije, ker je Izraelu med petkovim obiskom "izrazila brezpogojno podporo, ne da bi sploh omenila možnost prekinitve ognja".

