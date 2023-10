Odpoved sodelovanja zaradi proizraelskega stališča organizatorjev

Malezijsko ministrstvo za šolstvo je odpovedalo predvideno sodelovanje države na 75. Frankfurtskem knjižnem sejmu

Malezijsko ministrstvo za šolstvo je odpovedalo predvideno sodelovanje države na 75. Frankfurtskem knjižnem sejmu, ki se je z otvoritveno slovesnostjo začel v torek zvečer. Kot razlog je navedlo proizraelsko stališče organizatorjev do vojne na Bližnjem vzhodu.

Kot so po pisanju spletnega portala The Guardian v ponedeljek zapisali na ministrstvu, "ne bodo iskali kompromisa glede nasilja Izraela v Palestini, ki očitno krši mednarodno pravo in človekove pravice". Odločitev je ministrstvo sprejelo po objavi novice, da je vodstvo festivala odpovedalo oziroma na poznejši čas prestavilo prireditev, s katero bi se morali v okviru sejma pokloniti palestinski pisateljici Adanii Šibli in ji podeliti nagrado.

Za preložitev dogodka so se odločili podeljevalci nagrade Litprom, ki sicer deluje neodvisno od Frankfurtskega knjižnega sejma, je pa predsednik tega nemškega literarnega društva Juergen Boos, ki je tudi direktor sejma.

Konec tedna je Boos v izjavi za javnost opisal načrt, da bodo "izraelskim in judovskim glasovom odstopili dodaten čas na njihovih odrih" ob "Hamasovi barbarski teroristični vojni". Poleg tega je izrazil "popolno solidarnost z izraelsko stranjo". V torkovi izjavi za The Guardianu je Boos povedal, da je "ta strašna vojna prizadela na milijone nedolžnih ljudi v Izraelu in Palestini" in da "sočustvujejo z vsemi".

Malezijsko ministrstvo je tudi pojasnilo, da je odločitev za umik s sejma "v skladu s stališčem malezijske vlade, ki je solidarna in v celoti podpira Palestino". Malezija, ki ima večinsko muslimansko prebivalstvo, je sicer glasna podpornica pravic Palestine. V ponedeljek je premier Anvar Ibrahim izjavil, da je Zahod Malezijo na srečanjih že večkrat pozval, naj obsodi organizacijo Hamas, a da njegova vlada "ne priznava te taktike pritiska".

Indonezijska zveza založnikov (IKAPI) je v ponedeljek prav tako obsodila javno izražena stališča sejma. "Stopiti na stran Izraela in pozabiti na trpljenje palestinskega ljudstva je enako, kot če bi prebrali eno samo knjigo in mislili, da razumete ves svet," je komentiral predsednik zveze Arys Hilman Nugraha. Zveza IKAPI je prav tako odpovedala udeležbo na sejmu.

Za umik sta se odločili tudi Združenje založnikov Emiratov in Arabsko društvo založnikov v Egiptu. "Žalosti nas, da so nekateri razstavljavci iz arabske regije odpovedali svoje sodelovanje na letošnjem sejmu," je v ponedeljek komentiral Boos.

"Frankfurtski knjižni sejem se zavzema za miroljubno srečevanje ljudi z vsega sveta. Že od samega začetka naprej knjižni sejem predstavlja človečnost, v ospredju pa je bil vedno miroljuben in demokratičen diskurz," je Boos komentiral za The Guardian. "Svoboda govora je hrbtenica založniške industrije. To je v DNK Frankfurtskega knjižnega sejma in vsega, kar ta predstavlja. Ne morem komentirati individualnih odločitev posameznih razstavljavcev, a naša platforma je vedno odprta za pisatelje, založnike, prevajalce in ljubitelje literature z vsega sveta. Seveda je frankfurtski sejem platforma tako za izraelske kot tudi za palestinske glasove."

Sprva je bilo predvideno, da bo Šibli 20. oktobra na sejmu prejela literarno nagrado združenja Litprom, ki je namenjena avtoricam z globalnega Juga. Pri Litpromu, ki je združenje za spodbujanje literature iz Afrike, Azije in Latinske Amerike, so po poročanju nemških medijev poudarili, da so skupaj z avtorico sprejeli odločitev o preložitvi podelitve nagrade. Pisateljičina agencija je sporočila, da je bila odločitev sprejeta brez avtoričinega soglasja.

